MFK-talentenes trener: – Det nådeløse svaret er at de ikke var gode nok

Thomas Mork ble selv dobbelt NM-vinner i juniorklassen på slutten av 90-tallet og tok steget opp på A-laget. De siste årene har han trent MFK-laget som tok NM-gull to ganger. Han understreker at fotballverden har endret seg de siste 20 årene.

– Det er naturlig at flere tok steget før i tida, fordi det rett og slett ikke var like høyt nivå. Det er ikke like enkelt å komme på A-laget i Molde når du er 18 år som det kan være i Sogndal eller Stabæk. Vi har alltid ambisjoner om medalje i eliteserien. Og det er mange gode spillere i klubben, sier Mork.