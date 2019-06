Vålerenga – Sarpsborg 08 1–1

VALLE: Vålerenga hadde vært gjennom en trist periode. De to siste kampene i serien endte med tap 0–3. Ett av dem mot erkefienden fra Lillestrøm. Som om ikke det var nok, så gikk de på en skikkelig cupsmell mot Bærum midt i siste uke. Målforskjell på de tre siste kampene: 3–11.

Dagen ble ikke mindre trist da Sarpsborgs Lars-Jørgen Salvesen dukket opp midt mellom to passive Vålerenga-forsvarere og tappet inn ledermålet etter 19 minutter. Da hadde Chidera Ejuke allerede spolert en gigasjanse til å sende hjemmelaget i ledelsen. Ballen traff stolpen.

Lettelsens sukk

Men alt kunne ikke gå galt. Derfor var det lettelse i hvert sukk på Intility Arena da Bård Finne dukket opp og satte inn utligningen etter 33 minutter med fotball.

Hvis vi vil være riktig slemme, så kan vi fort spole over det meste av det som skjedde den neste timen av kampen. Vi registrerte at Sam Adekugbe burde ha scoret på et raid og gitt Vålerenga ledelsen relativt tidlig i annen omgang. Bortsett fra dette tilløpet til dramatikk, var det lite som skjedde.

Vålerenga hadde ballen mest, men Sarpsborg var trygg i sin defensive formasjon. Oppfinnsomhet og de forløsende pasningene manglet. Dermed var det i perioder lite som handlet om festfotball på Intility.

Det vi fikk se var tøffe nærkamper, feilpasninger, klareringer uten adresse og et lastebillass med støttepasninger.

Forsvar viktigst

Sarpsborg som sliter rett over nedrykksstreken, hadde åpenbart et viktig mål med kampen. Unngå tap. Det har vært litt for mange av dem denne våren. Dermed gikk de i perioder ut forsiktig. Ikke dermed sagt at de var ufarlige. Målscorer Lars-Jørgen Salvesen klarte å skape trøbbel for Vålerengas forsvar, men ble ofte litt for alene.

– Oppsummert så er vel første omgang morsom å se på, mens andre omgang er kjedelig å se på, sa Salvesen til Eurosport.

– På bortebane er vi fornøyd med å ta med oss poeng. Og så trått som det har gått for oss i det siste, så er vi fornøyd med ett poeng her, la han til.

PS! Det var solgt 8.130 billetter til kampen. Så mange var det ikke til stede på Intility Arena tidlig en sankthansaften.