Islendingen sendte Aalesund foran og scoret kampens eneste mål tre minutter før pause i 1-0-seieren over Ull/Kisa søndag.

– Det var en veldig viktig scoring. Vi spilte vår beste første omgang denne sesongen, og det ville vært synd å gå til pause med 0–0 etter å ha spilt vår best omgang for året. Vi må likevel begynne å score på sjansene våre, for det kan slå hardt tilbake på oss når vi leder 1-0, sier Thrandarson til Sunnmørsposten.