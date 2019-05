«Moa» forlot TIL og NTG i november i fjor etter han takket ja til et tilbud fra den spanske klubben Algemesí, der han spilte for klubbens U20-lag og hadde en hverdag på akademiet der. Men kun et halvt år senere har 19-åringen nå valgt å flytte hjem til Norge og skal fortsette karrieren i Bodø/Glimt.

– Ja, det stemmer, sier «Moa» til iTromsø.