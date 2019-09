RBK - LSK 3–1: – Ja, jeg vil være her. Permanent, eller på et utvidet lån – i hvert fall til sommeren. Der jeg står i karrieren nå, føler jeg at jeg i hvert fall behøver å være én hel sesong i samme klubb, sier en smilende Maars Johnsen til Adresseavisen.

28-åringen kommer dermed med klar beskjed til RBK-ledelsen, etter å ha krummet inn sine to første mål på Lerkendal.