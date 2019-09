Søndag ettermiddag møtes Bergens to beste lag på Stemmemyren. Begge er helt avhengig av poeng. Arna-Bjørnar – for å skaffe avstand til nedrykkskvalik, og Sandviken – for å få Champions League-fotball til byen.

– For oss er andreplass et stort mål. Da er det veldig viktig å vinne lokaloppgjøret til helgen, sier Sandvikens kaptein Ingrid Marie Karlsen Spord.