ROSENBORG – LILLESTRØM 3-1 (1-0)

LERKENDAL: Da Anders Trondsen signerte for Rosenborg sommeren 2017, var han en del av Norges landslag. Ett år etter overgangen fra Sarpsborg 08 kunne Adresseavisen røpe at den italienske toppklubben Atalanta hadde lagt inn et bud verdt over 30 millioner.