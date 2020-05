Torsdag kveld kom bekreftelsen på at Vegard Forren er ferdig i Molde Fotballklubb etter uregelmessighetene rundt spillernes felles konto.

I et intervju med Eurosport sier Kjetil Rekdal at han ville hentet inn 32-åringen hvis han trente en eliteserieklubb som trengte midtstopper. Rekdal nevner ikke klubber, men som BT og Rbnett meldte torsdag kveld er Brann en klubb som jakter midtstopper og skal ha vist interesse.

– Forren er ikke utgått på dato. En topptrent Vegard Forren er blant de beste i ligaen. Jeg hadde i hvert fall ikke vært i tvil om jeg trengte en midtstopper, med å få Vegard inn under lupen, sørget for at han trente bra og tatt en skikkelig prat med ham. Det hadde vært tilfelle i nesten uansett hvilken klubb jeg trente, sier Rekdal til Eurosport.

Den rutinerte treneren anslår at Forren kan ha fire-fem år igjen på toppnivå.

Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

– Mer enn god nok

– Han må riste av seg denne påkjenningen, og det spørs hvor mye han har fått trent. Han har vel ikke trent med førstelaget til Molde på lang tid. Det viktigste for ham sportslig er at han får spilt fotball, og får hodet over i andre ting. Konsentrere seg om å gå på trening igjen. Han trenger å komme inn i et godt miljø, med en trener som tror på ham og få spilt seg i form. Sannsynligvis vil fokuset dreie mer over på fotball nå enn det kanskje har vært på en stund. At Forren er mer enn god nok til å spille for alle lag i Eliteserien, skal du ikke se bort fra, sier Rekdal, som legger til at dette kan bli et økonomisk spørsmål for mange av de aktuelle klubbene.

– Jeg har alltid hatt sansen for Forren som spiller. På sitt beste var han et forsvar alene, og det er ikke mange år siden. Vegard må bare sørge for å være best mulig forberedt på trening og komme i gang, men det haster, jo, sier Kjetil Rekdal til Eurosport.