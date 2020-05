Dessuten skal baller, kjegler, målstenger, hjørneflagg og selve banen desinfiseres etter hver treningsøkt, står det i protokollen for oppstart av trening og kamp som BBC har fått tilgang til.

Sosial distanse må dessuten overholdes strengt i første fase av oppkjøringsperioden.

Premier League håper at klarsignal vil bli gitt for trening fra og med mandag, i første omgang med de nevnte restriksjonene og tidsbegrenset til 75 minutter.

Ifølge Sky Sports må alle spillere skrive under på at de godtar sikkerhetstiltakene før de slutter seg til gruppetrening. Spillere og andre i støtteapparatet som har vært utenfor Storbritannia siden 23. mars får slutte seg til trening først når de har vært i landet sammenhengende i to uker og testet negativt.

Spillerne skal testes for koronavirus to ganger i uka, men før hver trening skal de i tillegg svare på spørsmål om sin helse og gjennomgå temperaturmåling. Spillere som tester positivt og/eller viser symptomer skal isoleres i sju dager.

Viktig konferanse

Onsdag skal det gjennomføres en videokonferanse der protokollen skal gjennomgås, og der klubbkapteiner, medisinsk personell, representanter for spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA) får anledning til å uttale seg.

Britiske myndigheter har åpnet for at man kan spille kamper igjen uten publikum i juni, men det er motstand fra flere klubber mot planen om å gjøre det på nøytral bane.

Dessuten har flere spillere uttrykt at de er skeptiske til å skulle spille igjen mens pandemien pågår.

Må lytte

– Klubbene har gjort det klart at spillerne må konsulteres på en ordentlig måte, og at vi må lytte til deres innspill, sier Premier League-direktør Richard Masters til Sky Sports.

PFA skal ha presentert en kondensert utgave av den 40 sider lange smittevernprotokollen til spillerne forut for onsdagens møte, og det er knyttet stor spenning til hva som kommer ut av diskusjonen.

Målet for Premier League er å kunne spille kamper igjen 12. juni.