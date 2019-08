– Den kan vise seg å være ekstremt viktig når vi teller opp til slutt. Sandefjord fem poeng foran oss hadde ikke vært noe særlig.

Start-trener Joey Hardarson snakker om redningen til Jonas Deumeland. At Sandefjord ikke fikk 1–0 og tre poeng fredag kveld betyr at det kun skiller to og ikke fem poeng mellom de to lagene i toppen.