Disse lagene kan MFK møte i playoff til Europa League

Playoff-kampen er det siste hinderet på veien til gruppespillet i Europa League for Molde Fotballklubb. Nå er trekningen foretatt og mulige motstandere for MFK er klar – om de slår ut greske Aris Thessaloniki i tredje kvalifiseringsrunde.

Molde kan møte Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt som skal spille mot Vaduz fra Liechtenstein i tredje kvalifiseringsrunde til Europa League. Her er det forventet at tyskerne tar seg greit videre. Det kan også bli nordisk motstand for Molde i svenske Malmö eller danske Brøndby. Det kan også bli en ny tur til Beograd på laget med serbiske FK Partizan på motsatt side denne gang.

Portugisiske SC Braga, belgiske Royal Antwerp FC, tsjekkiske Viktoria Plzen, bosniske Zrinjski Mostar og tyrkiske Yeni Malatyaspor er også mulige motstandere i playoff-kampen.

Vinnerne av følgende kamper i tredje kvalifiseringsrunde til Europa League er mulige motstandere for MFK i playoff-kamp til gruppespillet i Europa League.

Første kamp går torsdag 22. august:

Royal Antwerp (BEL) – Viktoria Plzeň (CZE)

Brøndby (DEN) – Braga (POR)

Vaduz (LIE) – Eintracht Frankfurt (GER)

Malmö (SWE) – Zrinjski (BIH)

Partizan (SRB) – Malatyaspor (TUR)