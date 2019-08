Moldes drøm om spill i Europa knust

Molde – Partizan Beograd 1–1 (2–3 sammenlagt)

Etter å ha fått med seg et viktig bortemål i 1-2-tapet i Serbia var premissene klare før returoppgjør i Molde torsdag. Hjemmelaget måtte score mål, og aller helst holde tett bakover.

Molde klarte å score, men holdt ikke nullen. Dermed blir det ikke spill i europaligaen i høst.

– Det er tungt, for jeg synes vi hadde en fair sjanse mot dette laget. Vi hadde et mål om å nå gruppespillet, og når vi ikke klarer det, er vi skuffet. Skuffelsen er stor, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

I første omgang virket Molde-spillerne tynget av alvoret og framsto upresise og tannløse. Gjestene fra Serbia produserte de største sjansene før hvilen, og løsnet to farlige skudd fra gode posisjoner tidlig i kampen. Alex Craninx i Molde-buret var med på notene ved begge anledninger.

Lukket døra

Da Molde-spillerne kom ut på banen i annen omgang så det ut til at de hadde ristet av seg nervene. Allerede etter to minutter var hjemmelaget farlig frampå etter en corner, men ingen Molde-spillere fikk hodet på ballen. Kun få minutter senere var Magnus Wolff Eikrem nære etter et skudd fra sekstenmeteren, men ballen snek seg like på utsiden av stolpen.

Knappe 20 minutter før slutt steg stemningen da Leke James sørget for at Molde hadde en fot i europaligaens gruppespill. Eikrems frispark skiftet retning og havnet ved bakre stolpe. Der kom James og prikket ballen bak en utspilt Partizan-keeper.

Sju minutter senere sank imidlertid stemningen tilsvarende. Da ga Molde bort en unødvendig corner som endte med Nemanja Miletić lukket døra for Moldes Europa-drøm. Miletić fikk stå helt umarkert etter en corner og stanget det serbiske laget til europaligaen.

Straffes hardt

– Dessverre klarer vi ikke stå imot den corneren, og da blir det som det blir. Man straffes hardt når man ikke er der i 90 minutter, sa trener Moe om situasjonen.

Etter utligningen hadde Molde et par halvsjanser, men det ble med nesten for Molde-spillerne. Gjestene hadde ytterligere en ball i nettet mot slutten av kampen, men målet ble annullert for offside.

Dermed er det bare ett norsk lag med når gruppespillet til europaligaen trekkes fredag.

