AaFKs hardkjør starter kommende lørdag med en tøff bortekamp mot Kongsvinger, som bare har tapt én kamp på hjemmebane i år.

– Det blir i snitt en kamp hver tredje dag, så det er liten tvil om at vi kommer til å få bruk for hele spillerstallen. Vi må sørge for at alle spillerne er klare når de eventuelt får en sjanse, sier Lars Bohinen til Sunnmørsposten.