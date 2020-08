Mener Molde solgte seg ut av Champions League: – En stor tabbe

Knut Anders Fostervold og Magne Hoseth var med på eventyret for 21 år siden. De irriterer seg fortsatt over at MFK solgte sin beste spiller midt i kvalifiseringa.

24. aug. 2020 14:48 Sist oppdatert 9 minutter siden

Fostervold var kaptein på det historiske Molde-laget som kvalifiserte seg i 1999. Etter imponerende dobbeltkamper mot CSKA Moskva og Real Mallorca sjokkerte MFK Fotball-Europa og tok seg inn i gruppespillet. Der ble det mange gode prestasjoner mot Real Madrid, Porto og Olympiakos, men kun én seier (3-2 hjemme mot Olympiakos).

Det ble knepne 0-1-tap mot både Porto og Real Madrid.