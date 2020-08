Dette blir vrient for Lyon nå.

Dobbel for Gnabry! Bayern ruller opp. Gnabry spiller ut til Perisic, som slår knallhardt inn foran mål. Lewandowski klarer på mirakuløst vis ikke å skli ballen i mål, men Lopes gir retur og Gnabry dukker opp som målsnik og setter sitt andre for kvelden. Ni mål på ni kamper i Champions League denne sesongen for den tidligere Arsenal-spilleren.

Mål for Bayern München!

Flott spill av Bayern. Lewandowski og Perisic med et frekt veggspill, men Lopes er raskt ute og avverger til corner.

Davies dribler seg inn fra venstre og får avsluttet, men han avvinkes for en hårfin offside.

Brukbar sesong for Gnabry. Åtte mål og to assists i Champions League.

Så smeller det brått fra brutale Bayern! Gnabry mottar ballen ute på høyresiden og skjærer i full fart innover i banen før han avslutter fra midten av 16-meteren, utagbart for Lopes i Lyon-målet. Det handler om å ta vare på sjansene sine!

Mål for Bayern München!

STOLPE! Toko Ekambi får en gigantisk mulighet alene foran Neuer, men klinker ballen i treverket. Den tredje store muligheten for Lyon mot et høytliggende Bayern som virkelig har fått bryne seg på bakromstrusselen til franskmennene.

Så er det nesten for Lyon igjen! Toko Ekambi kommer seg fri inn i feltet på venstre, men Boateng avverger faren med en meget habil takling. Lyon ser skrubbsultne ut her, Bayern er rystet!

