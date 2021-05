Skjelbred refses og tar selvkritikk: – Skal ikke skje noen i Rosenborg

TRONDHEIM (VG) En avgjørende feil, en nesten avgjørende feil, og knallhard medfart på spillerbørsen: Per Ciljan Skjelbred (33) startet sin første kamp for sesongen, men både han og Åge Hareide (67) innrømmer at de helst skulle ventet med dét.

BA OM UNNSKYLDNING: Per Ciljan Skjelbred innrømmer at han gjorde feil som «ikke skal skje noen i Rosenborg». Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

17 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Skader på Stefano Vecchia, Emil Konradsen Ceïde og Markus Henriksen førte til at Skjelbred måtte kastes inn som midtbaneanker mot Molde mandag kveld.

Og det var tydelig at veteranen, som har slitt med en leddbåndsskade denne våren, var svært kamprusten.

Han mistet ballen på klønete vis i forkant av Moldes åpningsmål. Deretter slo han en stygg feilpasning som ga Magnus Wolff Eikrem en enorm mulighet.

Da han ble byttet ut et drøyt kvarter før slutt, viste Eurosport et sammendrag av feilpasninger og balltap RBK-kapteinen hadde gjort i løpet av kampen.

Les også Molde-helten svartnet av sjefens beskjed: – Mange år før den er tilgitt

Avisene var heller ikke nådige: 2 i VG, 3 i Nidaros og 4 i Adressa var den brutale dommen over Skjelbreds comeback fra start.

– Jeg vet da faen hva som skjer, sa en tydelig frustrert Skjelbred i pauseintervjuet med Eurosport etter flere feil.

Da han hadde fått summet seg og stilte til intervju i pressesonen etter kampslutt, var han mer snakkesalig:

– Det skal ikke skje. Det er rusk. Jeg har ikke vært med og trent og spilt på mange, mange, mange måneder, så det er dessverre litt rusk i maskineriet. Da skjer sånne ting, dessverre.

Han svarer bekreftende på at han ikke hadde startet kampen dersom RBK-troppen var fulltallig.

– Situasjonen min har vært litt spesiell. Etter leddbåndsskaden jeg hadde, har jeg ikke fått trent så veldig mye. Jeg kom i forrige uke, fikk vært med på to treninger, og så rett i kamp med laget. Det tar litt tid for å komme seg inn i spillet igjen, sier Skjelbred.

– Er det ekstra frustrerende å gjøre sånne feil når du har så mange år bak deg på høyt nivå?

– Det er aldri kult. Det skal ikke skje noen i Rosenborg. «Shit happens», det er beklagelig, det skal egentlig ikke skje.

Hareide er en anelse kort i tonen da VG spør hva han tror Skjelbred-feilene skyldes.

– Det vet jeg ikke, det må du spørre ham om.

– Ville han vært klar til å starte hvis du hadde alle mann tilgjengelig?

– Det er egentlig litt tidlig i forhold til skjema, erkjenner Hareide.

– Han er jo på vei tilbake fra en skade, så det er naturlig at han er trøtt. Men han jobber alltid hardt, så du kan ikke kritisere ham for noe som helst, fullfører han.