Slik belønnes RBK-kapteinen etter Molde-nedturen

Molde snøt Rosenborg for tre poeng i dramatiske sluttminutter. Det så kaptein Per Ciljan Skjelbred fra sidelinja. Sjekk dommen over RBK-spillernes innsats i vår børs her!

Per Ciljan Skjelbred ble byttet ut før RBK raknet. Kapteinen får en firer på Adressa-børsen. Foto: MARIANN DYBDAHL

Nå nettopp

ROSENBORG - MOLDE 2–3 (1–1)

Rosenborg: Startet friskt og satte opp gode angrep både på venstre- og høyresiden. Men etter bare drøye åtte minutter serverte Per Cilian Skjelbred ballen til Molde og RBK havnet et mål under. Molde benyttet da alle dødballer til å dra ned tempoet i kampen og RBK slet med å få skapt sjanser.