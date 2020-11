Ødegaard utnevnt til ny rolle på landslaget

Martin Ødegaard (21) har blitt en del av kapteinsteamet på det norske landslaget.

I KAPTEINSTEAMET: Martin Ødegaard får økt ansvar på landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

14. nov. 2020 10:08 Sist oppdatert 14 minutter siden

Drammenseren er ungdommens alibi i kapteinsteamet som ellers består av Stefan Johansen (29), Omar Elabdellaoui (28) og Joshua King (28).

Mediesjef Svein Graff bekrefter Ødegaards nye rolle overfor VG.

– Han ble utnevnt til en del av kapteinsteamet på denne samlingen, sier Graff.

Kapteinsteamet på landslaget ble et tema etter bråket mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og spissen Alexander Sørloth. I en uttalelse publisert på hjemmesidene til Norges Fotballforbund gikk kapteinsteamet ut og sa at Sørloth «gikk altfor langt».

I ettertid har kaptein Johansen tatt opp uttalelsen med Sørloth.

– Det var aldri noe kritikk mot Alex, det har jeg sagt til Alex også. Det var kanskje det jeg følte kom helt feil ut. Jeg hadde en lang prat med ham og sa at det ikke var noe personangrep på ham, selv om det var sånn det kom ut, sa Johansen til VG.

Sammensetningen av det tidligere kapteinsteamet har skapt debatt fordi det består av en spiller som er ute i kulden på klubblaget (Johansen) og en som ikke er i landslagets startellever (King) samt at ingen av dem var en del av den fremadstormende unge generasjonen.

Det har landslagsledelsen og spillergruppen nå tatt hånd om. Ødegaard uttalte tidligere i uken til VG at han er opptatt av å komme med sine tilbakemeldinger på landslaget.

– Vi bidrar alle mann, om det er å komme med innspill, stille spørsmål eller snakke med de rundt deg. Jeg føler alle er opptatt av det, også prøver jeg å bidra med det jeg kan, fortalte 21-åringen.

Ødegaard fikk debuten på landslaget som 15-åring i 2014. Drammensgutten står med 25 landskamper per dags dato.

Et annet medlem av kapteinsteamet, Elabdellaoui, fikk påvist coronasmitte denne uken. Smitten skapte usikkerhet rundt avviklingen av de kommende landskampene mot Romania og Østerrike, men en sterkt redusert norsk tropp skal kjempe om Nations League-seier de kommende dagene.

Sammen med Johansen, uttalte Ødegaard seg om hvorfor Norge reiser for å spille bortekampene.

– De kommende Nations League-kampene betyr mye sportslig for oss. Dersom vi ikke stiller lag betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, uttalte Norges kaptein og det nye medlemmet av kapteinsteamet.

