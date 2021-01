Solbakken om Ødegaard til Arsenal: – Viser at han har ekstremt stor tro på seg selv

Martin Ødegaard (22) avgjør fremtiden i løpet av de neste timene, får VG opplyst.

22. jan. 2021 12:20 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger har Real Madrid akseptert at nordmannen blir lånt ut frem til sesongslutt.

Ødegaard har hatt flere tilbud fra europeiske klubber, inkludert gamleklubben Real Sociedad, men den sterke tendensen peker i retning av at 22-åringen velger Arsenal som sin neste destinasjon.

VG får opplyst at utlånet kan være i boks i løpet av de neste timene. Spilleren befinner seg fortsatt i Madrid.

– Dette er ikke bare rykter, men troverdig informasjon, sier The Athletic-journalist David Ornstein til VG.

Han er ansett som den mest troverdige journalisten i Storbritannia når det gjelder Arsenal-nyheter.

– Det siste jeg fikk beskjed om, er at situasjonen er opptil 90 prosent avgjort. Arsenal føler at de nærmer seg å signere Ødegaard på lån, men det foregår fortsatt sluttforhandlinger, sier Ornstein.

– Dette vil være enorme nyheter her i England, sier han.

Real Sociedad var et høyaktuelt alternativ for Ødegaard, men deres manager Imanol Alguacil bekrefter at hans gamle elev ikke er på vei tilbake.

– Det finnes ingen mulighet for at han kommer tilbake hit, sier Alguacil på fredagens pressekonferanse.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken snakket med Ødegaard om fremtiden på tirsdag. Da rådet han spilleren om å «følge magefølelsen».

Om en eventuell overgang til Arsenal sier Solbakken dette til VG:

– Først og fremst, hvis det skjer, synes jeg at det viser at han har ekstremt stor tro på seg selv.

– Han går inn i en ny liga og et lag som riktignok den siste tiden har hevet seg betraktelig, fått noen gode seirer og klatret på tabellen, men det er et tradisjonsrikt lag som har underprestert over en tid nå. De er i en oppbygning. Jeg synes de har en god manager. Jeg liker Mikel Arteta og måten han prøver å sette det her opp på. Men han kommer ikke inn i noe som er en selvkjørende maskin på noen som helst måte, sier Solbakken til VG.

