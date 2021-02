Kåre Ingebrigtsen mener jobben hans blir vanskeligere nå

Kåre Ingebrigtsen sier debatten om banedekket på Stadion har vært følelsesstyrt.

Kåre Ingebrigtsen mener hans jobb blir vanskeligere når han ikke får trent laget på samme underlag som hjemmekampene spilles på. Foto: Bjørn Erik Larsen

3. feb. 2021 13:14 Sist oppdatert nå nettopp

Vestlandshallen: Onsdag kveld feiret enkelte Brann-supportere med fyrverkeri etter at klubbens ekstraordinære årsmøte bestemte at dekket på Brann Stadion forblir naturlig.

Et halvt døgn senere trente Branns A-lag med plastikk både under og over seg i Vestlandshallen. Lagets trener, Kåre Ingebrigtsen, skulle ønske årsmøtets avgjørelse ble en annen.