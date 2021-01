RBK skal ha lagt inn nytt bud på Mannsverk

Rosenborg-trener Åge Hareide har fått aksept fra RBK-styret om å legge mer penger på bordet for Sivert Mannsverk.

Sivert Mannsverk er ettertraktet, og Rosenborg er blant de fremste beilerne. Foto: Christian Blom/ NTB SCANPIX

Hareide har vært dønn klar på at han ønsker seg den 18 år gamle Sogndal-spilleren, og Rosenborg har tidligere lagt inn et bud på rundt fem millioner kroner for midtbanesentralen.

Det ble avvist, og i forrige uke bekreftet RBK-treneren overfor Adresseavisen at han måtte be styret om mer penger for å kunne hente talentet.