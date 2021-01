Haaland reddet av lagkameratene i Dortmund-seier

(Dortmund – Augsburg 3–1) Erling Braut Haaland brant en straffe for første gang i karrieren. Heldigvis for landslagsspissen sørget Thomas Delaney, Jadon Sancho og et selvmål for hjemmeseier.

Det var en etterlengtet seier for Dortmund, som sto med to strake tap før lørdagens oppgjør.

Laget sparket Lucien Favre i desember, men har ikke opplevd en merkbar ny trener-effekt under Edin Terzic, som har jobben midlertidig. Før kampen mot Augsburg hadde Dortmund tatt ti poeng på syv kamper, men dagens fangst sendte klubben opp på 4.-plass i Bundesliga.

Dortmund fikk en tidlig baklengssmell da Andre Hahn fikk dratt seg fri i 16-meteren etter ti minutter. Augsburg-spilleren banket ballen inn bak Marwin Hitz, og gultrøyene startet raskt jobben med å skape balanse i regnskapet.

Den sjansen fikk Erling Braut Haaland da dommeren pekte på straffemerket ti minutter senere. Nordmannen avsluttet hardt, men ballen suste straks over hodet hans igjen etter å ha truffet tverrliggeren. Den norske landslagsspissens første straffebom i karrieren.

Haalands skandinaviske lagkamerat, Thomas Delaney, rettet imidlertid opp for bommen kort tid senere. Frisparket fra Marco Reus var hardt og presist, og stussen fra dansken var utagbar for keeperen.

Det var Reus’ 87 målgivende pasning for Dortmund – flest i klubbens historie. Tyskeren er født i Dortmund, men kom tilbake til klubben i 2012 etter noen år i Borussia Mönchengladbach.

Augsburg var knapt over midtbanen i store deler av andre omgang, og ble presset dypt av hjemmelaget. Midtveis i omgangen sendte Jadon Sancho Dortmund i føringen for første gang.

Raphaël Guerreiro sendte engelskmannen alene med keeper, og snart lå ballen lengste hjørne.

Knappe kvarteret før slutt ble kampen punktert etter en slags assist fra Haaland. 20-åringen slo hardt og lavt inn i feltet, men ballen nådde aldri frem til lagkameraten innlegget var ment for. I stedet stakk Felix Ohis Uduokhai foten frem og styrte ballen i eget mål.