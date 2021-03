NFF har fått positiv Haaland-beskjed: - Et gjennombrudd

Det har lenge vært usikkert om Erling Braut Haaland (20) kan spille VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar. Nå mener NFF at det er god grunn til å håpe på at han får spille kampen.

NORSK JUBEL: Alexander Sørloth, Birger Meling og Erling Braut Haaland i 4–0-seieren over Romania i oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk

20. mars 2021 10:20 Sist oppdatert nå nettopp

NFF har fått positive karantene-nyheter for spillere bosatt i Tyskland og Frankrike.

– I går kveld skjedde noe uventet ved at Storbritannia (og dermed Gibraltar) ble tatt ut av Tysklands liste over land av «various concern», altså land med obligatorisk innreisekarantene uten unntak for profesjonelle spillere. Dette betyr at grunnlaget har endret seg totalt og vi har fått noen nye muligheter, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til VG.

– Kan man nå håpe at samtlige spillere er tilgjengelig i alle tre kamper?

– Vi kan ikke vite. Det er ulike regler lokalt, men vi har fått større tro på at vi i hvert fall kan få med noen av dem.

Karanteneregler i flere land har skapt trøbbel for landslaget.

Landslagssjef Ståle Solbakken risikerer å måtte klare seg uten folk som Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth i oppgjøret mot Gibraltar - fordi de tyske klubbene vil unngå at spillerne havner i karantene når de vender hjem.

NFF vil ha karantene-unntak for landslagsspillere.

– Vi er fortsatt avhengig av unntak fra innreisekarantene fra de ulike lokale helsemyndighetene i de ulike områdene vi har spillere, men vi vurderer denne endringen som et gjennombrudd med tanke på i hvert fall få med noen av de tyske spillerne til første kamp, legger hun til.

NFF er i direkte dialog med alle de ulike klubbene om dette i dag. Mats Møller Dæhli, Rune Almenning Jarstein og Julian Ryerson er andre landslagsspillere som holder til i Tyskland.

– Det har vært svært usikkert om vi fikk med spillere fra franske klubber (Birge Meling og Ruben Gabrielsen) til første og siste kamp. Det ser nå ut til å ordne seg ved at franske myndigheter nettopp bekreftet unntak fra karantene for utenlandske spillere i Ligue 1, sier Klaveness.

PS! Tyskland skal spille sine hjemmekamper i Duisburg, som ligger i Nordrhein-Westfalen-regionen – samme region som Borussia Dortmund holder til i. Det er nettopp dette unntaket som gir NFF håp om å få med Erling Braut Haaland til kampen mot Gibraltar.