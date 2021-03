Boikottforkjemper Høgli med i NFFs «Qatar-utvalg»

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli (37) startet hele «Qatar-bevegelsen» i norsk fotball. Nå blir han en del av NFF-utvalget som skal gjøre forarbeidet inn mot boikott-avgjørelsen.

GAMLE KJENTE: Tom Høgli fra tiden som spiller i FC København, med dagens landslagssjef Ståle Solbakken (bak) som trener. Foto: Jostein Magnussen

24. mars 2021 10:58 Sist oppdatert nå nettopp

Norges Fotballforbund bekrefter onsdag formiddag det 14 personer brede utvalget, og der inngår også en annen av dem som har markert seg tydeligst i Fotball-Norge rundt en boikott; Ole Kristian Sandvik fra Norsk Supporterallianse.

Sandvik var han som løftet et boikottforslag av fotball-VM i 2022 til det ordinære fotballtinget tidligere i mars. Det endte i stedet med et ekstraordinært ting i tråd med ønsket fra sterke krefter i norsk fotball. Tinget skal avholdes i juni etter at Norges Fotballforbund (NFF) først foreslo å legge det til etter sommeren.

Fra før var det kjent at tidligere Røde Kors-leder Sven Mollekleiv leder utvalget.

Fra fotballfamilien får Mollekleiv også med seg Norsk Toppfotballs styreleder Cato Haug, daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner og Gina Barstad fra Norsk Supporterallianse. Også Kari Lindvik fra Divisjonsforeningen har sagt ja til sin forespørsel om å delta, og kretslederne Tore-Christian Gjelsvik (Hordaland) og Gro Langdalen (Akershus) er inne.

Det samme er Erlend Hanstveit, mangeårig Brann-spiller og nå leder av fotballspillernes fagforening Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO).

Fakta QATAR-UTVALGET 1. Sven Mollekleiv (leder) Tidligere generalsekretær og senere president i Norges Røde Kors. Tapte idrettspresidentvalget i 2019. Var markeds- og mediesjef i Norges Fotballforbund fra 1988–1992. Også hatt jobber/verv på det norske ishockeylandslaget, Vålerenga Fotball og Norsk Toppfotball. Med i NFFs etiske komité. 2. Ole Kristian Sandvik

Styremedlem Norsk Supporterallianse (NSA). Vært klart for boikott av mesterskapet. 3. Gina Barstad

Også supporterrepresentant. 4. Erlend Hanstveit

Leder av NISO. Tidligere Brann-spiller med A-landskamper for Norge. 5. Magnus Sverdrup

Seksjonsleder internasjonal avdeling i Norges Idrettsforbund. 6. Kjersti Løken Stavrum

Adm. direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet, styremedlem KFUM. 7. Steinar Krogstad

LO/Fellesforbundet, erfaring internasjonalt fagforeningsarbeid. 8. Pia Goyer

Menneskerettighetsjurist, tidligere medlem av etisk råd i Oljefondet. 9. Tore-Christian Gjelsvik

Styreleder NFF Hordaland (fotballkretsen)/leder kretsledernes arbeidsutvalg. 10. Gro Langdalen

Styreleder NFF Akershus (fotballkretsen). 11. Cato Haug

Styreleder Norsk Toppfotball (NTF) og tidligere styreleder i Sarpsborg 08. Var tydelig på å løfte boikottsaken til et ekstraordinært fotballting i forkant av det ordinære tinget. 12. Hege Jørgensen

Daglig leder Toppfotball Kvinner (TFK), interesseorganisasjonen for klubbene i Toppserien og 1. divisjon. 13. Kari Lindevik

Styreleder Divisjonsforeningen, interesseorganisasjonen for herreklubbene i 2. og 3. divisjon. 14. Anders Hasselgård Sekretariatsleder, utvalgsleders høyre hånd. Seksjonsleder internasjonalt samfunnsansvar i NFF. Vis mer

Det ekstraordinære tinget i juni, som i praksis er norsk fotballs «generalforsamling», skal ta stilling til Qatar-spørsmålet – og behandle et forslag om seriesystemet på kvinnesiden.

I sin pressemelding skriver Norges Fotballforbund at utvalgets mandat blir å utrede og vurdere hvilke virkemidler som er best egnet til å fremme menneskerettighetene i tilknytning til fotballarrangementer i land som bryter FNs konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter.