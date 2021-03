La Liga-president om Haaland-overgang: – Det er veldig usannsynlig

La Liga-president Javier Tebas mener det er ikke er sannsynlig at Erling Braut Haaland eller Kylian Mbappé vil spille i den spanske ligaen til neste sesong.

USANNSYNLIG: La Liga-president Javier Tebas mener det er usannsynlig at Erling Braut Haaland kommer til den spanske ligaen til sommeren. Foto: MARIUS BECKER / REUTERS

– Det er veldig usannsynlig at disse spillerne kan komme til La Liga. Jeg skulle ønske at det gikk, men vi må være realistiske, sier Tebas som deltok på Europa Press Sports Breakfast, gjengitt av den spanske avisen AS.

Både Haaland og Mbappé har lenge blitt linket til den spanske hovedstadsklubben Real Madrid, men det kan se ut som det ikke blir noe av denne sesongen.

– Jeg tror ikke at noen av disse to spillerne er her neste sesong, sier Tebas.

Han mener at den økonomiske situasjonen i tiden med en pandemi vil forhindre at så dyre spillere som Kylian Mbappé eller Erling Haaland kan ankomme La Liga til sommeren.

Haaland ble også flittig brukt i valgkampen om Barcelona-president tidligere i år.

– Barcelona kan signere både Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé. Det er det Barça må gjøre. Få inn spillere som kan gjøre forskjellen, sa Toni Freixa under en av sine valgkamp-taler.

Også Emili Rousaud brukte Haaland som lokkemat i sin kampanje. Hans agent Josep Maria Minguella sa rett ut at Barça kom til å kjøpe Haaland om Rousaud vant valget.

Hverken Freixa eller Rosaud vant valget. Joan Laporta ble Barcelona sin nye president.

Avisa Sport hevder at Barcelonas Joan Laporta allerede har vært i kontakt med Haaland-agent Raiola med tanke på overgang. Opplysningene er ikke bekreftet av noen av partene.

Sport fastslår uansett at Barcelona må selge andre spillere om de skal få råd til å hente Erling Braut Haaland.

Tidligere klubblegender har også offentliggjort sin mening om hvem den katalanske storklubben bør signere.

– Haaland kunne være mer effektiv i dagens Barca-system, men hvis Johan Cruyff hadde vært trener, hadde han hentet Mbappé først, sier Hristo Stoitsjkov i et intervju med tyske Goal og Spox.

Haaland har imponert en helt fotballverden og regnes som en av de beste angrepsspillerne i verden. Jærbuen er verdsatt til 110 millioner euro av transfermarkt. Det er fjerde mest i verden. Kylian Mbappé har den høyeste verdien av alle på 180 millioner euro.