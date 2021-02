Skarphallen kan bli solgt for å finansiere ny fotballhall. Dette kan bli kjøperen.

Idretten skriker etter flere anlegg. En nedslitt arena kan bli løsningen for både fotballen og hallidrettene.

FRA FOTBALL TIL ANNEN IDRETT? Skarphallen har i flere tiår vært fotballspillernes «hjem» vinterstid. I fremtiden kan det være hallidrettene som får boltre seg her. Foto: Ronald Johansen

De siste dagene har iTromsø skrevet flere artikler om planene for en ny hjemmearena for TIL. Men også for hele fotballfamilien i Troms er det planer om en ny hall, som ikke må forveksles med TIL-planene.

De siste årene har nemlig en prosjektgruppe, oppnevnt av Troms fotballkrets, jobbet med planene om å få realisert en ny fotballhall i byen.