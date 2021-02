Solskjær: – Vi bør ikke ses på som tittelkandidat

Manchester United ga nok en gang fra seg poeng på hjemmebane. Nå vil ikke Ole Gunnar Solskjær høre prat om at United er tittelutfordrere.

UNITED-SJEF: Ole Gunnar Solskjær før kampen mot Everton. Foto: Eamon and James Clarke / Pa Photos / NTB

– Vi snakker ikke om å vinne tittelen. Vi har kommet et godt stykke på vei med dette laget, men vi bør ikke ses på som tittelkandidat, det er mer for dere i mediene. Vi må være bedre som et lag, så får vi se hvor vi ender opp, sa Solskjær i et intervju med SkySports etter å ha sett Everton utligne til 3–3 på overtid lørdag kveld.

Den tidligere Liverpool og Tottenham-spilleren, Jamie Redknapp, mener det er en defensiv holdning.

– Manchester United bør snakke om tittelen. Dette er et unik år, man kommer ikke til å få mange bedre sjanser. Liverpool har mistet viktige spillere, og er ikke på samme nivå som forrige sesong. Manchester City er veldig gode, men kan få en nedtur og usikkerheten kan komme, sier han ifølge Sky Sports.

United ligger på andreplass i Premier League, to poeng bak byrival Manchester City som har to kamper mindre spilt. Søndag møter de himmelblå fra Manchester regjerende seriemester Liverpool på bortebane.

– Ole Gunnar Solskjær bør si at de har troen. Man sier man tar en kamp om gangen, men dette er sesongen hvor alt er mulig. Dette er ikke et lag med barn, de har et lagt fullt med erfaring og landslagsspillere. Manageren burde si til spillerne at de kan klare det. Jeg ble overrasket over at han sa de ikke var en tittelkandidat, fortsetter Redknapp.

– En «hva-om-sesong»

Tidligere lagkamerat og United-legenden Paul Scholes tror også det kan bli tøft å vinne Premier League for Solskjærs menn denne sesongen.

– Er de helt ute av det? Er det åtte poeng om City vinner de to kampene de har til gode? Det kommer til å bli vanskelig, sier han i studio til australske Optus Sports.

Han peker på Uniteds svake prestasjoner på hjemmebane. Denne sesongen har Solskjær og co. tatt 18 av 36 mulige poeng på eget gress.

– Når du kommer på slutten av sesongen og tenker hva om? Så mange idiotiske poeng er tap på hjemmebane. Fire kamper er tapt. Det ser ut som det blir en «hva om-sesong», mener Scholes.

Også Gary Neville tror det blir tøft.

– Det har snudd litt i det siste. De tapte mot Sheffield United, så har de spilt uavgjort mot Arsenal, Liverpool og Everton. Resultatene har begynt å snu litt, sier han til SkySports.

– De spilte bra mot Everton, men om du gjør feil som de gjorde, kommer du til å få trøbbel. Noen øyeblikk i forsvar var de veldig dårlige, legger han til.

De Gea-kritikk

På pressekonferansen etter kampen fikk Solskjær spørsmål om keeperplassen, etter at David de Gea slapp inn tre mål – på Evertons tre eneste skudd mellom stengene.

– Alle spillerne må fortjene plassen på laget. Det gjelder alle spillerne, svarte Solskjær.

– Jeg tror ikke Solskjær vil bytte han ut på bakgrunn av denne kampen, men generelt har de Gea ikke den sammen statusen lenger, han ikke lenger like mye kreditt i banken som for fem år siden, sier Michael Owen til Optus Sports.

Han mener både Liverpools Alisson Becker og Manchester Citys Ederson ville reddet Evertons utligning på overtid.

– De er aggressive og modige keepere, som er villig til å skade seg for å stoppe ballen. De beste keeperne gjør noe ut av ingenting, de stopper det før det blir en sjanse.

– Jeg er ikke sikker på om de redder den, men de keeperne Michael nevner, tidligere United-keepere som Edwin van der Sar og Peter Schmeichel ville gjort det vanskeligere for spissen, legger Scholes til.

De får støtte av Gary Neville.

– Jeg ville ikke vært fornøyd om jeg var United-forsvarer. Calvert-Lewin var modig, det var ikke de Gea. Det var ikke en god kamp for keeperen og midtstopperne.

