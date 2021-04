Storavis: Ødegaard ikke til salgs i Real Madrid

Marca, den mest leste avisen i Spania, mener å vite at Real Madrid planlegger for fremtiden med Martin Ødegaard (22) som en sentral figur.

USIKKER FREMTID: Det er ikke klart hvor Martin Ødegaard spiller neste sesong. Her fra en Real Madrid-kamp i Champions League før jul med trener Zinédine Zidane. Til venstre Vinicius Junior og Mariano Díaz. Foto: Sergey Dolzhenko / EPA

16. apr. 2021 10:28 Sist oppdatert nå nettopp

Ødegaard dro til Real Madrid fra Strømsgodset i 2015 som 16-åring. Siden har han vært på utlån i Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og nå Arsenal. Nordmannen fikk tidvis spilletid i Real Madrid i høst, men har ikke klart å etablere seg i elleveren.

Marca skriver fredag at Real Madrid må tenke økonomisk i en artikkel om hvordan klubben planlegger for fremtiden. Storklubben anser at de unge, lovende spillerne Ødegaard, Federico Valverde, Vinicus Junior og Rodrygo ikke er til salgs, ifølge Marca.

– På generelt grunnlag har man et inntrykk av at Marca vet hva som skjer i korridorene i Real Madrid, og at det ofte er info Real Madrid vil at skal komme ut, sier Petter Veland, ekspert for Viaplay.

URØRLIG: Marca skriver fredag at Rodrygo, Vinicius Junior, Federico Valverde og Martin Ødegaard ikke er til salgs på forsiden. Foto: Skjermdump

Ødegaards lån i Arsenal gjelder ut sesongen. Arsenal-manager Mikel Arteta har hintet om at han ønsker å ha med seg Ødegaard videre.

– Jeg har ikke tenkt på hva som skjer til sommeren. Avtalen min med Arsenal varer ut denne sesongen. Vi får se hva som skjer til sommeren. Men jeg har sagt ting før som jeg fortsatt står for: Stabilitet og utvikling er nøkkelord, svarte Ødegaard nylig på VGs spørsmål om hva han vil vektlegge når hans langsiktige kurs skal stakes ut til sommeren.

Veland er klar på at Real Madrid ønsker å beholde Ødegaard.

– Både AS og Marca skriver at Ødegaard ikke er til salgs, uansett hvor bra han gjør det i Arsenal eller uansett hvor sterkt Arsenal ønsker å kjøpe han, sier Veland.

– Det eneste forbeholdet som tas er om forholdet mellom Ødegaard og Zidane er det beste, etter lovnader om spilletid. Zidane har vist at han har litt vanskelig med å få unge spillere til å nå gjennom nåløyet, forteller Veland videre.

– Tror du Ødegaard på et tidspunkt vil bli lei av den situasjonen, og ha noe tryggere å forhold seg til?

– Det vil alltid være en risiko. Det så man allerede i januar da han på mange måter presset frem en leieavtale. Zidane og klubben ville ikke det, men de hørte på spillerens ønske. Det kommer kanskje til et punkt der man føler at man har gjort et godt og langt nok forsøk på å slå gjennom i Real Madrid, svarer Veland.

Nevnte Valverde imponerte for Madrid mot Liverpool. Marca-kommentator Juan Ignacio García-Ochoa skrev tidligere denne uken at Ødegaard burde lære av Valverde som ble i Real Madrid og kjempet for spilletid.

«Ødegaard har store ferdigheter og en lovende fremtid i europeisk fotball, helt utvilsomt. Men om han skal få suksess i Real Madrid, må han se på spillere som Valverde. I Real Madrid er det ikke nok å være god. Du må ha karakter, mentalitet og et ønske om å lykkes», skrev García-Ochoa.

Real Madrid trøblet før jul, men har vist storform utover våren. Zidanes mannskap er i Champions League-semifinale (mot Chelsea) og poenget bak Atlético Madrid i serien.

