Drømmescoringer og overkjørsel av Russland sendte Danmark videre

(Russland – Danmark 1–4) De er tilbake som «Nordens brasilianere», de skjøt Russland i stykker – og nå skal Danmark til 8-delsfinale mot Wales etter perlescoringer og ha feid gresset med Russland i Parken.

Dermed har danskene reist seg etter noen heftige trøkker i gruppespillet: Først og fremst stjernen Christian Eriksens kollaps mot Finland, deretter to tap til tross for heroisk innsats.

Driblekongen Damsgaard ble løftet inn i startelleveren som erstatter etter Christian Eriksens kollaps mot Finland, han slo seg løs mot de belgiske stjernene, beholdt naturligvis plassen i skjebnekampen mot Russland – og viste hvorfor landslagssjef Kasper Hjulmand har et kjærlig øye til 20-åringen fra Sampdoria.

For akkurat da danskene slet med det russiske bjørneforsvaret, var Mikkel en lur rev i mellomrommet: Midtbanegeneral Pierre-Emile Højbjerg broderte pasningen mellom to russere, Damsgaard tok imot venstre fot, la til rette med høyre – og banket til med innside, skru og dupp. Russland-keeper Matvej Safonov kunne bare titte etter ballen, 25.000 tilskuere i Parken skrek av glede –.

De hadde allerede fått «Vi er røde, vi er hvide» til å runge over nasjonalarenaen i København med 25 minutter før avspark, på en måte som overdøvet det danske tv-studioet i hjørnet av Parken. «Verdens deiligste kor», istemte 1992-helten Flemming Povlsen, som såvidt kunne høres på sin mikrofon på DR1.

Likte intenst var det ikke da kampen startet. Der danskene stupte i press og rystet et ballsikkert Belgia i forrige kamp, la russerne seg mer bakpå, lot danskene ta styringen – og det formelle bortelaget på hjemmebane slet med å skape de største mulighetene.

ENDELIG! Sjekk gleden danskene viser på 1–0-målet til Mikkel Damsgaard: Daniel Wass er nummer 18, mens Thomas Delaney, Martin Braithwaite, Pierre-Emil Højbjerg og Andreas Christiansen kaster seg inn i jubelen med lagkameratene. Foto: REUTERS

Ingen fikk en større mulighet enn Russlands Aleksander Golovin. Danmark-stopper Jannik Vestergaard mistet ballen med hele laget på vei frem, Golovin overtok og stormet fra midtbanesirkelen og godt inn 16-meteren før han skjøt. Kasper Schmeichel stoppet forsøket mesterlig, og kanskje ga det muligens tryggheten Danmark trengte for å overta oppgjøret.

Først kom Pierre-Emil Højbjerg med et skremmeskudd han dundret ballen rett utenfor fra langt hold. Så overlot han ballen til Damsgaard som lekkert fikset ledermålet danskene trengte – og etter pause dro Danmark opp angrep etter angrep.

Yussuf Poulsen fikk en feilpasning med silkebånd og gavepapir på – fra stakkars Roman Zobnin. I et forsøk på å spille hjem til egen keeper, satte Zobin istedet opp Danmark-angriperen på åpent mål. Målscoreren fra Belgia-kampen satte sitt andre i turneringen og 8-delsfinale mot Wales kommende lørdag virket med ett tryggere.

Det fremsto usikkert i noen minutter da Russland fikk straffe da Vestergaard la Sobolev i bakken og spissbamsen Artem Dzyuba dundret inn reduseringen, men danskene var langt fra ferdige.

De dro frem angrep etter angrep for å drepe matchen, og da nyslått Champions League-mester Andreas Christensen dro frem en hammer av et vristskudd fra 25 meter etter heftig dansk press og to avvergede sjanser i sekundene før, var all tvil slått i stykker. Ballen suste inn, og da evighetsmaskinen Joakim Mæhle dro med seg ballen langs flanken, kombinerte med Højbjerg og endelig fikk brukt høyrefoten naturlig fra venstresiden, lå det fjerde i nettet.

Belgias seier mot Finland i St. Petersburg sender Danmark på andreplass og til 8-delsfinale.