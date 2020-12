Derfor forlater han TUIL – dette sier Kind Bendiksen om fremtiden

Thomas Kind Bendiksen (31) gir ikke opp fotballen, selv om han nå forlater TUIL.

KLUBBJAKT: Thomas Kind Bendiksen vet ikke hvor han spiller neste sesong. Rune Robertsen

Etter to sesonger i Tromsdalen, ble det like før nyttår klar at Thomas Kind Bendiksen (31) ikke blir med videre neste sesong.

– Det er ingen dramatikk i det. Jeg har hatt en fin dialog med TUIL hele veien, men i siste i Tromsdalen lå det ingen proffkontrakt og ventet på meg, sier Thomas Kind Bendiksen til iTromsø.