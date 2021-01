Eksperten mener Molde er gullfavoritt i 2021. Samtidig kommer han med en advarsel

Joacim Jonsson tror MFK gjenerobrer seriegullet, men da må flere nøkkelfaktorer spille på lag.

Ifølge eksperten vil vi få slike scener igjen på Aker stadion i november eller desember neste år. Her løfter Andreas Linde og lagkameratene pokalen i 2019. Svein Ove Ekornesvåg

Nå nettopp

Eurosport-eksperten har ikke for vane å spare på kruttet når han uttaler seg. Han holdt lenge Molde som gullfavoritt også i år, men måtte til slutt gi etter og flytte favorittstemplet over på Bodø/Glimt i det litt over halve sesongen var spilt. Selv mener han at han svært sjelden tar feil, og nå er han igjen klar i sin tale:

Molde gjenerobrer tronen i 2021.