Ingve Bøe: Dette må på plass om medalje skal være innen rekkevidde

Hvem er på vei inn og når? Hvilken spillemåte ønsker Bjarte Aarsheim og Morten Jensen at skal ligge i bunn?

Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen er klare til å sette sitt preg på Viking. Men hvordan vil laget og spillet til den nye trenerduoen se ut? Foto: Kjetil Flygind

16. jan. 2021 10:10 Sist oppdatert nå nettopp

Første kvartal i absolutt alle sesonger innebærer spekulasjoner, visjoner samt spilleroverganger. Spørsmålene hagler og svarene er ikke klare. Hvem er på vei inn og når? Hvilken spillemåte ønsker Bjarte Aarsheim og Morten Jensen at skal ligge i bunn? Blir det fortsatt 4-3-3 eller vil vi se utpregede 4-5-1-oppstillinger innimellom?

Har jeg forstått det rett, ønsker Viking å styre kampene i lengre perioder. Det kan raskt gå på bekostning av kontringsstyrken som har vært Vikings mest fryktede

våpen siden 2018. Om ballbesittelse vil si å trille ballen rundt, er jeg imot. Om ballbesittelse vil si at Viking skal lokke motstanderne opp og fram for å slå kontra, er jeg for. Kanskje en mellomting fungerer? At Viking må tette slusene bakover er uansett hevet over enhver tvil. Om medalje skal være innen rekkevidde.