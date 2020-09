Mourinho skjønte noe var galt før Tottenham-kampen: – Jeg trodde jeg hadde vokst

Tottenham-duoen Hugo Lloris og José Mourinho skjønte at noe var galt da keeperen skulle varme opp. Det viste seg at målet var fem centimeter for lavt.

Tottenham-manager José Mourinho følger nøye med på det Ben Davies foretar seg. Ognen Teofilovski / Reuters

25. sep. 2020 09:11 Sist oppdatert nå nettopp

Tottenham hadde som forventet ingen problemer med å slå Shkëndija fra Nord-Makedonia torsdag kveld. Dermed er israelske Maccabi Haifa det eneste som står mellom «Spurs» og gruppespillet i Europa League.

Utfallet av torsdagens kamp, som ble avgjort av Son Heung-min og Harry Kane, kunne imidlertid blitt et ganske annet, hadde det ikke vært for en detalj Tottenham-målvakten oppdaget da han varmet opp til kampen.

– Vi hadde en morsom situasjon før kampen fordi keeperen min fortalte meg at målet var lite. Jeg gikk for å undersøke det og syntes også at det var lite. Keeperne bruker all sin tid mellom stengene, så de vet. Jeg følte umiddelbart at noe var galt, så vi fikk UEFA-delegaten til å undersøke, og da viste det seg at målet var fem centimeter for lavt. Vi ba om mål i riktig størrelse, sa Tottenham-manager José Mourinho på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg trodde jeg hadde vokst

Tottenhams portugisiske manager har delt et bilde av målet som møtte sisteskanse Hugo Lloris da han skulle varme opp til kampen. På bildet strekker Mourinho, som måler 174 centimeter på strømpelesten, seg mot tverrliggeren og når nesten opp.

«Jeg trodde jeg hadde vokst, men så innså jeg at målet var fem centimeter lavere», har 57-åringen skrevet under bildet på Instagram.

Mourinho har også delt et bilde av Lloris, som er 188 centimeter høy, men som ser enda høyere ut i det feildimensjonerte målet.

Et fotballmål skal være 244 centimeter høyt.

Son og Kane sentrale

Tottenham tok ledelsen etter bare fem minutters spill i Nord-Makedonia, men ti minutter ut i andre omgang utlignet Shkëndija.

Heldigvis for gjestene fra Nord-London sto Son Heung-min og innbytter Harry Kane frem igjen, slik de gjorde i serieåpningen mot Southampton, selv om de to angrepsspillerne denne gangen nøyde seg med én scoring hver.

Son Heung-min (t.v.) og Harry Kane scoret ett mål hver i Tottenhams 3–1-seier over Shkëndija. Ognen Teofilovski / Reuters

– Vi spilte ikke fantastisk, men vi gjorde det vi måtte gjøre, sa Mourinho etter kampen.

– Jeg liker å se spillere som blir byttet inn utgjøre en forskjell, og spillerne som kom inn utgjorde en forskjell, konkluderte portugiseren.

Tottenhams kamp mot Maccabi Haifa spilles 1. oktober.