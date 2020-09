AaFKs sportssjef: – Vi har vært naive i spillerlogistikk

Sportssjef Bjørn Erik Melland var den som fikk flest spørsmål fra AaFK-supporterne på klubbens åpne møte.

Nå nettopp

Torsdag kveld møtte rundt 50–60 opp da AaFK inviterte til åpent møte på Color Line stadion. Det var daglig leder Geir S. Vik som først delte litt om sine meninger rundt situasjonen klubben ser inne i nå.

– Det kan se ut i media som at alt i AaFK er elendig. Ja, vi sliter med poengfangsten, men det betyr ikke at alt er svart. Det jobbes veldig godt på A-laget med å snu den negative trenden, og det gjør de i resten av sportsavdelingen og administrasjonen, for at AaFK skal nå målene sine på kort og lang sikt, sa Vik.