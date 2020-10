Stabæk gjorde kort prosess med tabelljumboen – Bohinen-perle fra 25 meter

Emil Bohinen åpnet scoringsballet med en kanonkule fra 25 meter da Stabæk sørget for Aalesunds åttende serietap på rad søndag. Hjemmelaget vant 4-0.

18. okt. 2020 20:10 Sist oppdatert 13 minutter siden

STABÆK-AALESUND 4–0

Det var et kampklart Stabæk-lag, sultne på mål som stilte til start på Nadderud. Hjemmelaget skjøt ut av startblokkene, revansjesugne etter 0-4-tap mot Sarpsborg i forrige runde.

Stabæk styrte spillet i første omgang uten å finne veien til mål. Men etter at Emil Bohinen dundret inn 1-0 fra 25 meter like før pause, rant målene inn i 2. omgang.

Oliver Edvardsen hadde tatt på seg danseskoene og var et uromoment langs høyresiden under hele oppgjøret. Åtte minutter ut i andre omgang chippet han ballen mellom to Aalesund-forsvarere og prikket inn 2-0.

Mats Solheim meldte seg på scoringslista minutter senere etter god hjelp fra Aalesund-keeper Andreas Lie. Bortelagets sisteskanse klarerte ballen i eget mål. Debutant Gustav Valsvik fastsatte resultatet med pannebrasken like før slutt.

Stabæk klatret dermed til 8.-plass på tabellen med 28 poeng, mens Aalesund forblir nederst på tabellen med sine sju.

– Poengmessig er vi jo langt, langt bak. Vi må nesten bare legge vekk tabellen og prøve å utvikle oss. Sånn som vi holder på nå, det er ikke bra, sa AaFKs Fredrik Carlsen til Eurosport etter kampen.

Mats Solheim scoret mål nummer tre da Stabæk knuste Aalesund 4-0 på Nadderud stadion. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Kanonkule

Oliver Edvardsen var pigg fra start søndag. Like etter at halvtimen var spilt danset han seg inn i den oransje sekstenmeteren med en lekker tunnel på Kasper Jørgensen. Det likte ikke Aafk-backen. Jørgensen dro så Edvardsen ned i gresset, men dommer lot være å blåse i fløyta.

Edvardsen fortsatte å skape uro rundt Aalesund-boksen, men fant ikke nettmaskene i 1. omgang

Det måtte i stedet et frispark fra 25 meter til før ballen endelig lå i nettet for Stabæk. Bohinen ladet kanonkula og curlet ballen over muren og inn i mål bak en utspilt Lie. Målscoreren var langt fra fornøyd på vei inn til pause.

– Det er ikke nok. Vi skal ha flere scoringer, sa Bohinen til Eurosport i pausen.

Stabæk valset over Aalesund 4-0 søndag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Keepertabbe

Stabæk fortsatte den høye intensiteten etter pause og det ble, slik Bohinen ønsket, flere scoringer.

Edvardsen vartet opp med driblemagi tidlig i omgangen og chippet ballen mellom to Aalesund-forsvarere, før han noterte seg for sin fjerde nettkjenning for sesongen.

Gjestene la seg bakpå i forsøk på å hindre den blå bølgen som kom stormende, men oppgaven ble ikke lettere da Lie fomlet med klarering av Solheims skudd og ga Stabæk 3-0-ledelse bare minutter senere.

Hjemmelaget var langt fra forsynt, og Valsvik punkterte kampen da han raget opp og stanget inn 4-0 10 minutter før slutt.

– Det var kjekt å få 4-0 og få en god debut, ikke minst scoring, sa en fornøyd Valsvik etter kampen.

Målene var Aalesunds 58., 59., 60. og 61. baklengsmål for sesongen. Med kun syv poeng, er veien opp til trygg plass lang for Lars Arne Nilsen og co. Det er ni kamper igjen av sesongen å gjøre det på, og neste utfordring er Odd hjemme. Stabæk møter Brann i Bergen.