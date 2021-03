Gladnyhet fra Raja gir håp for AaFKs seriestart. Har avtalt tre treningskamper.

Lars Arne Nilsen tør ikke helt å tro på det enda, men det kan bli seriestarten i første del av mai likevel.

Lars Arne Nilsen sier spillerne trengte å få en positiv beskjed rundt seriestarten, sjøl om han ikke tør å tro helt på det enda i frykt for å bli skuffet igjen. Foto: Nils Harald Ånstad

Én time siden

Onsdag skrev VG at kulturminister at Abid Q. Raja kom med en gladmelding til norsk toppfotball. Han åpnet for at det kunne bli spilt treningskamper i april, og at seriestarten kunne bli i første del av mai. Forutsetningene var at smittesituasjonen i Norge tillater det, samt at toppfotballen bruker den forsterkere smittevernprotokollen som Norges Fotballforbund nylig lanserte for helsemyndighetene.

– Det som er viktig nå, er at vi skaper forutsigbarhet for toppidretten. Derfor lanserer vi følgende ambisjon: Vi tar sikte på treningskamper utendørs i idretter hvor flertallet av utøverne har det som yrke enten på heltid eller deltid i slutten av uke 15, sa Raja til VG.