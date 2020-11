Molde-spilleren ler av kjempemissen som går viralt

Sheriff Sinyan (24) var uheldig da han skulle sende Molde i ledelsen mot Arsenal.

Sheriff Sinyans kjempemiss har ikke gått upåaktet hen i England. Svein Ove Ekornesvåg / skjermdump thesun.co.uk

Det var bare spilt et drøyt kvarter da Sheriff Sinyan fikk alle tiders mulighet til å sende Molde i ledelsen i hjemmekampen mot Arsenal torsdag kveld. Et knallhardt innlegg fra Eirik Hestad sørget for at Sheriff Sinyan var helt fri og hadde åpent mål på bakre stolpe.

Midtstopperen måtte kaste seg fram i et forsøk på å få ballen mellom stengene, men traff dårlig - og ballen gikk i klypene på Arsenals keeper som var helt utspilt ved motsatt stolpe.