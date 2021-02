Arsenal med råsterk snuoperasjon mot Leicester

(Leicester City – Arsenal 1–3) Mikel Arteta plasserte Martin Ødegaard, Bukayo Saka og Pierre-Emerick Aubameyang på benken, og fikk en verst tenkelig start på kampen. Men for andre kamp på rad snudde Arsenal til seier.

IMPONERTE: Arsenal-spillerne skinte om kapp med sola på King Power Stadium. Her jubler de for Nicolas Pépés 3–1-scoring. Foto: Tim Keeton / POOL / EPA POOL

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter at Youri Tielemans ga Arsenal en marerittstart på kampen med en tidlig scoring, våknet Arsenal-spillerne for alvor til live.

David Luiz utlignet med en godt hodestøt, før Alexandre Lacazette fullbyrdet snuoperasjonen fra straffemerket. Også Nicolas Pépé – som var et konstant uromoment for Leicester-forsvaret – tegnet seg på scoringslisten.

Les også Stopperne reddet Manchester City: Seiersrekken fortsetter

Dermed tok Arsenal tre svært viktige poeng, og for andre kamp på rad gikk de fra å ligge under til å gå seirende av banen.

Torsdag gjorde de det mot Benfica i Europa League, i en kamp der Bukayo saka og Pierre-Emerick Aubameyang briljerte. Engelskmannen var nest sist på ballen på begge målene til Aubameyang da Arsenal tok seg videre i Europa League etter å ha snudd 1–2 til 3–2 og avansement:

Erstatterne imponerte

Mikel Arteta gjorde hele seks endringer på laget til bortekampen mot Leicester, på en arena der Arsenal har slitt. Før søndagens oppgjør hadde The Gunners manglet krutt på King Power Stadium: De tre siste oppgjørene hadde endt med tap – og på disse tre bortekampene hadde Arsenal fått flere røde kort enn scoringer.

Før kampen varslet Arteta at «det var flere spillere som fortjente sjansen til å vise seg frem», og det gjorde angrepsspillerne Pépé, Willian og Lacazette.

Alle var nemlig involvert med målpoeng: Pépé og Lacazette med én scoring hver, mens Willian noterte seg for to målgivende pasninger.

Les også Aubameyang sendte Arsenal videre i Europa League

Den andre assisten til Willian kom etter en nydelig kontring, der også Martin Ødegaard var involvert. Han var – som så mange ganger tidligere i sin Arsenal-karriere – tredje sist på ballen.

Ødegaard venter fortsatt på sitt første målpoeng for klubben.

Nordmannen startet som nevnt på benken, men ble byttet inn like før pause da Emile Smith-Rowe måtte kaste inn håndkleet etter å ha pådratt seg en skade.

MYE INVOLVERT: Martin Ødegaard hadde et godt innhopp for Arsenal, men heller ikke denne gangen ble det målpoeng på nordmannen. Foto: TIM KEETON / X01348

Mistet to til skade

For Leicesters del ble det en tung dag på jobben. Brendan Rodgers menn har hatt en strålende sesong og er på 3. plass, med like mange poeng som Manchester United (bare bak på målforskjell), men nå står de i fare for å havne litt bakpå.

Dersom de røde djevlene tar alle poengene i sin tøffe kamp mot Chelsea senere søndag vil avstanden mellom de to være på tre poeng, i tillegg til at det allerede er 13 poeng opp til serieleder Manchester City, som slo West Ham lørdag.

Les også Europa League: Molde møter Granada, Solskjærs United trakk Milan

Ikke nok med det: Torsdag ble de slått ut av Europa League med 0–2-sammenlagt mot tsjekkiske Slavia Praha, og søndag mistet de Harvey Barnes til skade. Kantspilleren forlot banen på båre etter det som så ut som en kneskade.

– Håper det ikke er så ille som det ser ut, skriver tidligere Leicester-spiss Gary Lineker på Twitter.

Også Jonny Evans ble byttet ut med skade.

Foreløpig er ikke skadeomfanget for noen av dem kjent.

Klokken 13.00 startet også kampen mellom Crystal Palace og Fulham. London-oppgjøret endte 0–0.

Saken oppdateres.