Solbakken skal ta ut sin aller første landslagstropp. Men får han lov å bruke spillerne?

OM FOTBALL: Ståle Solbakken skal for første gang fortelle hvilke spillere som får sjansen på hans landslag. Men det er fotballtinget som avgjør om han får bruke spillerne.

Landslagssjef Ståle Solbakken er klar til å ta ut sin første landslagstropp.

53 minutter siden

Kort om saken:

Flere norske toppklubber har vedtatt at de ønsker en boikott av neste års VM i Qatar.

Årsaken er de dårlige arbeidsforholdene som gjestearbeiderne i Qatar lever under. 37 dødsfall kan knyttes direkte til byggingen av VM-arenaene, skriver The Guardian

Boikottspørsmålet vil bli tatt opp på forbundstinget til Norges Fotballforbund (NFF) søndag. NFF ønsker at saken heller skal behandles på et ekstraordinært ting til høsten . Dersom en boikott blir vedtatt søndag, får Norge trolig ikke delta i VM-kvalifiseringen.

Hva tenker landslagssjef Ståle Solbakken egentlig før han fredag skal presentere sin aller første landslagstropp?

Helt sikkert på formen til den nye Europa-yndlingen Erling Braut Haaland.

Trolig bruker 53-åringen en del tid på de sentrale midtbaneplassene.

Og hvem skal bli makker til Kristoffer Ajer i midtforsvaret?

Disse svarene får vi kanskje fra Solbakken når han fredag kl. 13.00 forteller hvilke spillere som er med i troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro senere i mars.

Men det er først to døgn senere at Solbakken får vite om han får bruke spillerne.

En norsk boikott av Qatar-VM, vedtatt på søndagens fotballting, kan også bety at Norge ikke spiller VM-kvalifiseringskampene i slutten av mars.

Fakta Norge i VM-kvaliken Gibraltar (24/3), Tyrkia (27/3), Montenegro (30/3), Nederland (1/9), Latvia (4/9), Gibraltar (7/9), Tyrkia (8/10), Montenegro (11/10), Latvia (13/11), Nederland (16/11) Vis mer

Erling Braut Haaland var høyt oppe etter to nye Champions League-mål tirsdag kveld.

Tinget avgjør VM-skjebnen

I norsk fotball er det et gryende opprør mot Qatar-VM i november 2022.

En rekke toppklubber i Norge har allerede bestemt at de er for en boikott av det utskjelte mesterskapet i oljestaten. Under søndagens ting kommer det trolig et benkeforslag om at Norge skal si nei til deltagelse i VM.

Det er vrient å spå utfallet. Får det gryende opprøret nok oppslutning til norsk boikott? Eller får Norges Fotballforbund gjennomslag for sitt ønske om at saken skal behandles på et ekstraordinært ting til høsten?

Realiteten er uansett at Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard allerede søndag ettermiddag kan få knust drømmen om å delta i fotball-VM i 2022.

Da kommer spørsmålet om et nei til VM også er et nei til VM-kvaliken.

Vil Norge straffes for boikott av mesterskapet og dermed også utelukkes fra kvalifiseringen?

Eller vil Norge selv trekke seg fra kvalifiseringen til et mesterskap de uansett ikke skal delta i?

Og vil en eventuell boikott av VM 2022 også få konsekvenser for norsk deltagelse i EM 2024?

Dette vet vi ikke nå. De svarene vi har fått, er ganske ulne. Men det kan bli høyst reelle problemstillinger søndag kveld, også for landslagssjef Ståle Solbakken som har kontrakt til etter EM 2024.

Plusser og minuser

Det må jo kverne noen tanker i hodet til Solbakken, selv om dette ligger utenfor hans hender. Ytterste konsekvens er at søndagens digitale forbundsting kan få følger for hele hans landslagsperiode.

Men det eneste landslagssjefen kan gjøre akkurat nå, er å ta ut de riktige spillerne til kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

Før uttaket har Solbakken ganske sikkert notert seg for både plusser og minuser. Her er noen av de mest opplagte.

PLUSSER:

Erling Braut Haaland. Alle ord er brukt.

Alexander Sørloth ha begynt å notere målpoeng i RB Leipzig.

Martin Ødegaard har ingen målpoeng i Arsenal, men får mye spilletid.

Rune Jarstein er tilbake som førstekeeper i Hertha Berlin.

MINUSER:

Sander Berge er ikke tilbake etter skade.

Visekaptein Omar Elabdellaoui er fortsatt ute etter rakettulykken nyttårsaften.

Det er fortsatt ingen opplagt midtstoppermakker til Kristoffer Ajer. Håvard Nordtveit var på gang i Hoffenheim, men ble skadet for halvannen måned siden og har ikke spilt etter det.

Joshua King ble forespeilet mye spilletid da han ble lånt ut til Everton, men det er blitt med syv veldig korte innhopp.

Høstkometen Jens Petter Hauge har fått lite spilletid i Milan etter nyttår.

Det er altså en del hodebry for Ståle Solbakken før hans første landskamper. Hvis det blir noen landskamper.