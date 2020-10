Ferskingene florerer på landslaget: 12 uten landskamper tatt ut i år

Landslagssjef Martin Sjögren har hentet inn en rekke nye fjes siden fjorårets fotball-VM. Det finnes det gode grunner til.

Disse 12 har alle vært innom A-landslaget i 2020. Alle sto med null kamper da de ble tatt ut. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Tirsdag spiller Norge mot Wales i EM-kvalifiseringen. Norge er klare for mesterskapet i England om to år dersom de tar ett poeng.

Seks spillere i den norske troppen har ikke landskamper. Så langt i år har Martin Sjögren tatt ut 12 spillere uten landslagserfaring.

Kampen vises på NRK 1 tirsdag kl. 17.30.

Er de mange mulige debutantene et tegn på at landslagssjefen ikke finner det han leter etter?

Eller betyr det bare at det gror så godt i norsk fotball at mange er klare til å ta det neste steget?

– Vi har en gjeng unge spillere som er veldig interessante. Vi vil gjerne se hvordan de håndterer det å være en del av A-landslaget. Samtidig vil vi gi spillerne referanser på hvilke krav som stilles, sier Sjögren.

Dette er de 12 ferskingene som er tatt ut til landslagssamling i 2020:

Sjögren har stor tro på den nye generasjonen. Tankene går allerede mot neste mesterskap. Skal Norge lykkes der, kan de være helt avhengige av at to-tre av de nye har det internasjonale nivået inne.

Svensken er ganske sikker på at det blir noen utskiftninger i troppen fra fjorårets VM.

– Får vi inn et par-tre nye spillere og samtidig beholder stammen i laget, vil bredden i troppen være betydelig bedre enn tidligere. I min tid her tror jeg ikke konkurransen i troppen har vært så tøff som den er nå. Det ser veldig lovende ut, sier Sjögren.

Han fikk jobben et halvt år før den gedigne EM-nedturen i Nederland i 2017.

For liten bredde i VM

Norges mål i fjorårets VM var å ta medalje. Det gikk ikke. England ble for sterke i kvartfinalen. I etterkant har Sjögren konkludert med at én av årsakene var at spillerne var for slitne da turneringen skulle avgjøres:

For mange hadde spilt for mye, og for få av de sentrale spillerne hadde fått tilstrekkelig hvile.

Flere av konkurrentene hadde rullert mer på laget.

Norge fikk ikke til det samme, blant annet fordi konkurransen i gruppen var for tøff.

Etter tapet for Frankrike i kamp to, måtte Norge vinne også siste kamp mot Sør-Korea for å være sikret avansement.

I åttendedelsfinalen mot Australia var det heller ikke rom for hvile. Den måtte avgjøres på straffespark.

– Et svar fra analysen er at i et mesterskap trenger du å rullere litt mer enn vi gjorde. Du må ha flere spillere som kan komme inn og spille, sier Sjögren.

Caroline Graham Hansen er landslagets største stjerne. Hun mener det er positivt med mange nye ansikter.

– De unge som har kommet med, har gjort det bra. Jeg tror det er kult for dem å se hvor nivået ligger. Da kommer de hjem og vet hva de vil jobbe med for å bli med neste gang, sier Barcelona-spilleren.

Hun mener det blir viktig inn mot neste mesterskap å ha en bredere tropp hvor flere kan bidra.

– Veldig lærerikt

En tenåring som kan få landslagsdebuten i Wales, er Julie Blakstad.

Hun var ønsket av Chelsea og flere andre internasjonale klubber i sommer, men valgte å dra til Trondheim og Rosenborg.

19-åringen har allerede rukket å spille 49 kamper for ulike ungdomslandslag. Nå håper hun å få prøve seg på Fotball-Norges flaggskip.

– Det er noe jeg har jobbet for helt siden jeg var liten. Å få trene med de beste er veldig gøy, sier Blakstad.

En annen som har imponert i Toppserien i år, er Vålerengas Celin Bizet Ildhusøy. Hun er også 19 år og fikk vist seg frem på forrige samling.

Da merket hun at nivået var høyere enn det hun er vant til i hverdagen. På treningene møtte hun spillere som var sterkere og raskere.

– Det er veldig lærerikt for meg. Jeg tror det er bra å få den erfaringen allerede nå, i stedet for når jeg er 22 eller 23 år, sa Ildhusøy da.

Foreløpig er det bare Emilie Woldvik av de mange ferskingene som har fått spilletid i kamp. Det kan endre seg tirsdag kveld.