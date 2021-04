Mourinho-tirade etter Solskjær-utspill: – Jeg er veldig skuffet

(Tottenham – Manchester United 1–3) Tottenham-manager José Mourinho gikk hardt ut mot Ole Gunnar Solskjær på en pressekonferanse etter søndagens VAR-kontrovers.

11. apr. 2021 21:42 Sist oppdatert nå nettopp

Manchester United vant 3–1 borte mot Tottenham, men det var en annullering i den første omgangen som ble den store snakkisen i kampen.

United-spiss Edinson Cavani satte først ballen i mål, men VAR grep inn og ba dommer Chris Kavanagh ta en ekstra titt på situasjon fordi Scott McTominay var oppe med hånden i ansiktet på Tottenham-angriper Son Heung-min noen trekk tidligere.

– Hvis det er en klar og åpenbar feil, så er det en klar feil at han blir bedt om å se på det. Det var et helt fint mål, sa Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær først til Sky Sports etter kampen om annulleringen.

Videre antydet han at Son overspilte i situasjonen.

– Jeg må si: Hvis sønnen min ligger nede slik i tre minutter og han trenger ti lagkamerater for å få ham opp, så vil han ikke få noe mat, sa Solskjær i intervjuet like etter kampslutt.

TAKKET FOR KAMPEN: Son Heung-min (t.v.) og Ole Gunnar Solskjær. Foto: MATTHEW CHILDS / POOL

Det var en kommentar Tottenham-manager José Mourinho var svært misfornøyd med og på pressekonferansen langet han ut om nordmannen.

– «Sonny» er veldig heldig som har en far som er en bedre person enn Ole. Jeg er en far og du må alltid gi mat til barna dine, uansett hva de gjør. Om du må stjele for å gi barna dine mat, så stjeler du. Jeg er veldig, veldig skuffet. Det er som vi sier i Portugal: Brød er brød og ost er ost. Jeg har allerede fortalt Ole hva jeg synes om kommentarene hans, sier Mourinho på pressekonferansen.

VG spurte Manchester United via e-post om de eller Ole Gunnar Solskjær ønsket å kommentere uttalelsene. Det korte svaret lød:

– Nei takk.

BORTESEIER: Manchester United og Ole Gunnar Solskjær vant 3–1 borte mot Tottenham. Foto: Adrian Dennis / POOL AFP

Mourinho selv sa i intervjuene etter kampslutt at han ikke visste hva han kunne kommentere om VAR lenger og at han ikke forsto noe lengre.

– Det er vanskelig for alle. For oss, for spillerne og for dommerne. Det er mange motsigelser og avgjørelser du ikke forstår veldig godt. Det er ikke mitt problem, jeg kan ikke fikse det, sa Mourinho til BBC i et intervju like etter kampslutt.