Segberg om Starts framtid: – Nødt til å finne ut hvilken retning de ønsker å ta

Erlend Segberg er med i nyeste episode av FVN Fotball.

Erlend Segberg er med i podkasten FVN Fotball. Foto: Jacob J. Buchard

Nå nettopp

Erlend Segberg gjester podkasten på telefon fra Ålesund. Han snakker om de første månedene i ny klubb, åpner opp om Start-exiten og gir sin dom av Starts fremste opprykkskonkurrent.

Vi snakker om Starts ferskeste signering, stiller spørsmålet om vi ikke bør ha litt mer tålmodighet med Martin Ramsland og hvorvidt Start bør hente inn en spiller til offensiv (spoiler: det bør de).

Så må vi innom det kommende årsmøtet, som kan bli et veiskille for Start. Hvordan løser klubben dette på best mulig måte?

– Jeg tenker at Start er nødt til å finne ut av hvilken retning de ønsker å ta. Hvor skal beslutningsmakta ligge. Skal man være avhengig av investorer? I så fall tror jeg det er vanskelig å få de som er der nå til å legge inn mye penger uten at de skal ha reell beslutningsmyndighet. Noen sånne valg må de ta nå og det blir veldig spennende å se. Jeg bryr meg veldig mye om Start og håper på alt det beste for dem, sier Segberg i podkasten.

