Ole Gunnar Solskjær slår tilbake mot Paul Pogbas agent

Dagen før Manchester Uniteds skjebnekamp mot RB Leipzig var Pogba-agent Mino Raiola ute og raslet med sablene. Det falt ikke i god jord hos Ole Gunnar Solskjær, som kommer med et stikk tilbake.

– Troppen har det fint. De er et lag og holder sammen. Jo tidligere agenten til Pogba innser at dette er en lagsport og at vi jobber sammen, jo bedre er det. Det er nok det eneste jeg vil si om det. Jeg ønsker ikke å bruke energi på det.

Det var i et intervju med Tuttosport at Pogbas agent Mino Raiola gikk ut og sa at «Paul er ikke fornøyd i Manchester United. Han kan ikke uttrykke seg som han vil og som folk forventer»

– Han trenger en ny klubb, et sceneskifte. Han har en kontrakt som går ut om ett og et halvt år, sommeren 2022, men det beste for alle parter ville vært en overgang neste sommer, sa super-agenten Raiola.

BYTTE: Paul Pogba kom inn den siste halvtimen mot RB Leipzig. Her får han instruksjoner fra Ole Gunnar Solskjær. Foto: Filip Singer / EPA

Ole Gunnar Solskjær sa før kampen mot RB Leipzig at det var rene taktiske grunner til at Paul Pogba ikke spilte fra start.

– Det var bestemt lenge i forveien, sa United-sjefen i BT Sport-intervjuet.

Etterpå ble han spurt, igjen av BT Sport, om Paul Pogba er lykkelig i Manchester United:

– Du må spørre Paul om han er lykkelig eller ikke, jeg snakker ikke for ham. Han jobber hardt på trening, og han må konsentrere seg om prestasjonen. Tiden er ikke inne for å diskutere overganger nå.

Tidligere United-helt Rio Ferdinand er kritisk til hvordan klubben har opptrådd. På BT Spot tirsdag kveld sa han:

– Jeg synes timingen for utspillet er ekkel fra spillerens agent. Men jeg vil skifte mer fokus til Manchester United - Ole Gunnar Solskjær og trolig også Ed Woodward.

– Hvordan tillater dere at en agent kommer inn og snakker slik? Ondet må tas ved roten. Dette er ikke første gang Mino Raiola har snakket om en spiller og presset fokus over på Manchester United. Ondet må tas ved roten, gjentar Ferdinand.

KONTROVERSIELL: Mino Raiola er agent for flere av de største spillerne i verden. Foto: VALERY HACHE / AFP

Også Paul Scholes uttaler seg om Raiola på BT Sport. Han sier:

– Paul betaler denne mannen for å representere ham. Han representerer ham dårlig, for Paul er en bra fyr. Paul har to muligheter: be ham holde kjeft og gi ham sparken, sier Scholes.

RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann reagerer slik når han på pressekonferansen blir spurt om benkingen av Pogba:

– Jeg vil ikke snakke negativt om en annen managers avgjørelse. Jeg respekterer valgene. Jeg kjenner godt til Paul Pogba. Han er en god spiller og kom også inn og scoret.