Hva du får for 120 millioner? To nedrykk, kanskje.

Mørket har senket seg over Starts storstue på Lund i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder

Tirsdag kveld kan det skje for syvende gang på 2000-tallet. Start kan rykke ned fra Eliteserien. Det er ingen sensasjon, med andre ord, om sørlendingene blir å finne på nivå to neste år.

Det er kanskje ikke nødvendig å legge til at ingen andre lag har vært i nærheten av samme skjebne. Aalesund rykker i år ned for fjerde gang siden millenniumsskiftet. Den milepælen nådde laget fra Kristiansand allerede i 2011.

Det oppsiktsvekkende denne gangen er at det skjer etter en pengebruk Fotball-Norge knapt har sett maken til.

Nå må det raskt legges til at Start enda ikke er nede. Ett poeng mot medaljeplasserte Vålerenga holder for å berge kvalikspill i romjulen. Taper Start, er de avhengige av Mjøndalens resultat mot fortapte Aalesund.

Sørlendingene er kjente for å være sterke i troen. Det er imidlertid på ham som ble født i en stall, ikke på spillerstallen som har en lei tendens til å svikte når det gjelder som mest.

Fakta Nedrykksstriden Bunnstriden avgjøres tirsdag klokken 18. Da spilles Vålerenga-Start og Mjøndalen-Aalesund. Bunnen av tabellen (målforskjell i parentes): 13.-plass: Strømsgodset 31 poeng (41–53) – – – – – 14.-plass: Start 27 poeng (33–52) – – – – – 15.-plass: Mjøndalen 24 poeng (23–45) 16.-plass: Aalesund 11 poeng (30–82) Hva betyr dette? Strømsgodset har uansett berget plassen. Start er garantert 14.-plassen hvis de tar poeng mot Vålerenga. Det betyr kvalikkamp i romjulen. Vålerenga er på tredjeplass, men har bare ett poeng ned til Rosenborg på plassen bak og må vinne. Hvis Start taper og Mjøndalen vinner mot fortapte Aalesund, er det målforskjellen som avgjør hvem som går rett ned. Akkurat nå har Start tre mål bedre målforskjell enn Mjøndalen. De har også scoret flere mål. Det betyr at hvis Start taper med ett, må Mjøndalen vinne med tre. Taper Start med to, må Mjøndalen vinne med minst to, osv. Hvem blir motstander i kvaliken? Tirsdag klokken 13 spiller Sogndal mot Ranheim fra 1. divisjon. Vinneren møter laget som blir nummer 14 i Eliteserien til kvalik-finale. Den spilles i Oslo 28. desember. Vis mer

Da millionærene kom

I 2017 fikk Start-fansen forkynt et uventet sommerevangelium. Fem mangemillionærer hadde tjent seg rike på blant annet gamblingindustrien. Nå ville de bruke noen av pengene på å frelse klubben flere av dem hadde fulgt siden barndommen.

Omstendighetene i Kristiansand var spesielle. Tidligere på året hadde klubbens årsmøte endt i kaos. Den daglige lederen hadde sagt opp tre dager i forveien. Han reagerte blant annet sterkt på at det såkalte Seniorrådet – en gruppe gamle Start-helter – ønsket å bli konsultert før viktige avgjørelser skulle bli tatt.

Da sommeren nærmet seg, ble det nok en gang snakket om konkurs i klubben som i flere tiår har slitt med økonomien.

Da kom gamblingmillionærene på banen. De lovte å bygge en solid grunnmur og bidra med 40 millioner over en tiårsperiode. Aksjeselskapet «Start en drøm» ble opprettet, og klubben skulle «inspirere barn og voksne på Sørlandet til å tro på og å realisere sine drømmer og visjoner».

Det viste seg imidlertid raskt å bli vanskelig – og fryktelig dyrt.

Allerede før året var utløpt hadde de spyttet inn 20 millioner kroner, viser Start en drøms regnskap.

Investorene fikk fansen på nakken, da de ville bytt ut Starts tradisjonsrike logo med noe som lignet på en løve. Komiker og Start-fan Rune Andersen mente det så ut som noe «en reklamemann har laget i fylla». Løven brølte ikke lenge, og ledelsen trakk forslaget.

Det viste seg raskt at 40 millioner kroner ikke varte særlig lenge. Også ute på banen lugget det. Første halvår gikk etter planen, og Start rykket opp fra 1. divisjon.

Det skapte imidlertid overskrifter at trener Steinar Pedersen fikk sparken. Mick Priest, som var hentet til klubben av nyansatt sportsdirektør Tor Kristian Karlsen, fikk det midlertidige ansvaret ut sesongen.

Jesper Daland har vært det største lyspunktet på årets Start-lag. Her depper han etter stortapet for Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Overgangsbonanza

Det var store forventninger og mange lovord da Mark Dempsey tok over jobben før jul 2017. Ole Gunnar Solskjærs tidligere assistent skulle lede klubben i – nok et – comeback i Eliteserien.

Pengene satt løst. Nevnte direktør Karlsen hadde klubber som Monaco og Zenit St. Petersburg på CV-en. Nå hentet Start ikke mindre enn 15 (!) spillere underveis i 2018-sesongen.

Når Start kjemper for livet mot Vålerenga tirsdag kveld, er bare tre av dem igjen og aktuelle for kampen. Lederne har da også i ettertid innrømmet at det ble altfor mange utskiftninger på kort tid.

Sparket til 17. mai

For Dempsey ble utfordringen å klare to ting på en gang.

Han skulle få den nye gjengen til å fungere sammen, samtidig som han la opp til en ambisiøs og underholdende spillestil.

Kort oppsummert: Det gikk ikke.

Etter fire poeng på de ti første kampene fikk Dempsey sparken.

Kjetil Rekdal ble hentet inn som redningsmann, til brask og bram. Spillestilen ble totalt lagt om, til tross for at mange av nyrekrutteringene var gjort på bakgrunn av Dempseys filosofi.

Det så likevel lenge ut til å gå veien. De tre siste rundene endte imidlertid med tre Start-tap, og nok et nedrykk var et faktum.

Sportslig var det krise, og økonomisk gikk det heller ikke særlig bra. Onde tunger hevdet at drømmen nå lignet mer på et mareritt. Årsresultatet på minus 42,6 millioner kroner hjalp iallfall ikke på nattesøvnen.

Mark Dempsey etter hans siste kamp som Start-sjef, 16. mai 2018. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Sparket til seriestart

Ambisjonene sto imidlertid fast. Klubben skulle satse som et eliteserielag også i 1. divisjon. Rekdal sa han var motivert og klar for rask retur til øverste selskap. To dager før seriestart 2019 smalt imidlertid bomben.

Klubben hadde opprettet personalsak mot treneren og fritatt ham fra arbeidsoppgavene.

For Rekdal kom det som «lyn fra klar himmel». Det var kanskje en beskrivelse klubbledelsen kjente seg igjen i, da det ble klart at treneren ikke hadde intensjoner om å legge ned arbeidet.

Sirkuset virket på mange måter komplett da Rekdal møtte opp som vanlig til seriestart. Det var usikkert hvem som hadde jusen på sin side, og romsdalingen med en personalsak hengende over seg, ledet laget fra sidelinjen.

Det tok imidlertid ikke mange dagene før partene ble enige om en sluttavtale. Islendingen Joey Hardarson fikk jobben, som trener nummer fem i de to årene investorene hadde regjert på Sør Arena.

Kjetil Rekdal var «fritatt fra arbeidsoppgavene», men møtte likevel på jobb. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Et mirakel til 40 millioner

Det gikk ikke bedre enn det måtte gå. Sørlendingene ble nummer tre og skulle ut i kvalik for å sikre opprykket. Der møtte de Lillestrøm og Tom Nordlie i finalene.

Blant Start-fansen vil det trolig alltid være en gruppe som helst ser at Nordlie får tilbake jobben han hadde fra 2004 til 2006. Start rystet Fotball-Norge, og bare en hårfin offsideavgjørelse og fire stangskudd i siste runde hindret dem fra å ta seriegullet den gangen.

Da var Hardarson en hardtarbeidende midtbanespiller. Nå skulle han opp mot sin gamle sjef. Start var gode hjemme og vant 2–1.

Returen på Åråsen startet imidlertid katastrofalt. Etter 49 minutter hadde Nordlie jublet for fire LSK-mål. Start trengte tre mål og et mirakel.

Klokken tikket og gikk. Så skjedde det utrolige. Martin Ramsland scoret etter 76 minutter, 79 minutter og 82 minutter. En av norsk fotballs mest dramatiske snuoperasjoner var et faktum.

Martin Ramsland sto for et av tidenes mest ikoniske Start-øyeblikk da han på egen hånd sikret eliteseriespill. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Start var tilbake i Eliteserien. Investorene pustet lettet ut, for satsingen hadde virkelig kostet. Denne gangen viste Start en drøms årsresultat et underskudd på 40,9 millioner kroner.

Nå varslet imidlertid toppene at pengebruken måtte strammes kraftig inn.

Kanskje hadde det noe å gjøre med at alle var sentrale i selskapet Gaming Innovation Group. Det Malta-baserte selskapet hadde et temmelig brutalt år på Stockholmsbørsen.

5. april 2019 var en aksje verdsatt til 21,80 svenske kroner. 15. november samme år var den nede i 5,10 SEK. Så kom pandemien, og i mars i år var kursen nede i 2,95 SEK.

Drømmen om romjulskvalik

Koronaviruset har på ingen måte bidratt positivt til fotballøkonomien. Start har spilt for tomme eller nesten tomme tribuner. Sponsorene har heller ikke like mye penger å rutte med. Alt dette går utover inntektene.

Fædrelandsvennen skrev i november at driftsresultatet ser ut til å bli på 20 millioner kroner i minus. Investorene spyttet da inn 11 millioner, blant annet for å berge likviditeten.

«Siden sommeren 2017 har Start En Drøm gått 120 millioner kroner i underskudd totalt», slo avisen fast.

Sportslig har det igjen gått trått.

Martin Ramsland har ikke scoret siden mirakelet på Åråsen. For Start har 29 kamper gitt 27 poeng. I beste fall spiller de kvalikkamp mot Sogndal eller Ranheim 28. desember.

I verste fall skjer det samme som i 2000, 2002, 2007, 2011, 2016 og 2018.

En ting vet investorene og klubben godt: Det er ikke billig å rykke ned.

