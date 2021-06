Brann følte seg snytt for scoring da de tapte for åttende gang

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Brann 1–0) Ikke bare spilte Brann i helsvart draktsett da de møtte Haugesund. Tabellen viser nå fattige fire poeng etter ti kamper.

24. juni 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Et titalls supportere hadde tatt turen fra Bergen til Haugesund for å vise sin støtte til Brann til tross for at de selv ikke fikk sett kampen fra stadion.

Det viste seg imidlertid ikke å være nok for et Brann-lag som tapte 1–0 mot Haugesund. Nå står Brann med én seier, én uavgjort og åtte tap på de ti første seriekampene i årets Eliteserie.

Det store samtaleemne på Haugesund Sparebank Arena var imidlertid en kontroversiell dommeravgjørelse. Etter et innlegg fra Kasper Skaanes i første omgang, satte Benjamin Tiedemann Hansen ballen i eget mål i duell med egen keeper Egil Selvik og Brann-spiss Aune Heggebø.

Dommer valgte imidlertid å blåse frispark til Haugesund i situasjonen, men TV-bildene viste at den var noe tvilsom.

– Jeg synes det er sånne småting i boks hele tiden, jeg. Jeg ville ikke fått straffe for det samme. Jeg mener det er klink goal, sa Aune Heggebø til Discovery+ i pausen.

Tiedemann Hansen var imidlertid ikke enig.

– Jeg synes bildene taler for seg selv. Det er klink frispark, sa FKH-kapteinen.

Det var også ikke til å misforstå hva Brann-trener Kåre Ingebrigtsen mente om situasjonen heller. Han var raskt på beina og slo armene ut mens han ropte mot dommeren.

Se situasjonen selv og vurdér:

En som imidlertid kunne juble for scoring er FKH-spiss Ibrahima Wadji. Etter 75 minutter fikk han kranglet med seg ballen inne i Branns sekstenmeter før han iskaldt plasserte ballen mellom beina på Brann-keeper Eirik Holmen Johansen.

Brann hadde lite å komme med offensivt i den andre omgangen, og dermed kunne hjemmelaget kontrollere inn de tre poengene.

Torsdagens resultat gjør at Brann forblir på jumbo-plassen med fire knappe poeng på ti kamper. Haugesund klatrer imidlertid oppover på tabellen. Haugalendingene har nå vunnet tre av sine siste fire kamper i ligaen, og ligger nå med elleve poeng etter syv kamper.