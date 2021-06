Ingen trøstet Mbappé: – Han føler seg skyldig

BUCURESTI (VG) Frankrikes største stjerne ble stående alene mens lagkameratene deppet og motstanderne feiret.

FORLATT: Kylian Mbappé etter straffemissen som sendte Frankrike ut av EM. Foto: JUSTIN SETTERFIELD / X01348

Karrieren hans har stort sett gått én vei, men natt til tirsdag opplevde Kylian Mbappé (22) sin tyngste kveld som fotballspiller.

Etter at ni strake straffespark hadde gått i mål, etter 3–3-thrilleren mot Sveits i Bucuresti, reddet keeper Yann Sommer straffesparket til PSGs superstjerne.

Mbappé kikket håpefullt på dommeren for å sjekke om keeperen hadde gått for tidlig ut fra streken, men det nyttet ikke; det sveitsiske sjokket var et faktum.

22-åringen ble stående alene i 16-meteren med hodet i hendene.

På sosiale medier var flere, inkludert Daily Telegraph-journalist Matt Law, ute og stilte spørsmål ved hvorfor ingen av Mbappés lagkamerater kom og trøstet ham:

Mbappé satte etter hvert kursen fra 16-meteren til garderoben. På veien fikk han et klapp på ryggen av Lucas Digne og en kort klem av landslagssjef Didier Deschamps.

Frankrike-treneren svarer slik på VGs spørsmål om hvorfor ingen av lagkameratene viste sin støtte til Mbappé da han fortvilt konstaterte at han hadde sviktet i det avgjørende øyeblikket:

– Hør her, hele gruppen er samlet. I garderoben er det ingen som legger mer skyld på enkelte enn andre. Det var bare skuffelse …

– Hvordan har Mbappé det?

– Han tar ansvar for det som skjedde. Han føler seg skyldig, men han burde ikke det. Han kunne scoret og sendt oss videre også. De som skyter, tar ansvar, sier Deschamps.

Han understreker at det ikke skal være noe i veien med harmonien i den franske troppen, til tross for at mesterskapet startet med spenninger mellom Mbappé og Olivier Giroud etter medieuttalelser som falt i dårlig jord hos førstnevnte.

– Det er en samlet og solidarisk tropp. Det har det alltid vært. Selv om dette var en skuffelse, vil vi fortsette å stå samlet, sier Deschamps til VG.

Like etter klokken ett natt til tirsdag publiserte Kylian Mbappé en uttalelse på sin Twitter-profil.

– Veldig vanskelig å komme over dette. Tristheten er enorm etter denne exiten. Vi klarte ikke å nå målet vårt, innleder han.

– Jeg beklager straffesparket. Jeg ville hjelpe laget, men jeg sviktet. Det blir vanskelig å sove, men det er dessverre baksiden ved denne idretten jeg elsker så høyt. Jeg vet at fansen er skuffet, men jeg vil likevel takke dere for støtten, og at dere alltid trodde på oss. Det viktigste blir å reise seg, skriver Mbappé før han gratulerer Sveits og ønsker dem lykke til videre.

Frankrike-kaptein Hugo Lloris, som reddet en straffe på stillingen 1–0 til Sveits, støtter Mbappé etter missen:

– Vi vinner og taper sammen. Vi er alle ansvarlige for at vi røk ut. Det er smertefullt og det er ingen grunn til å peke på noen.