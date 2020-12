Tokmac Nguen sjokkert over egen pris: – Hvordan er det mulig?

Drammenseren Tokmac Nguen (27) frykter at prislappen klubben har satt på ham etter Champions League-suksessen, kan stå i veien for drømmeovergangen i januar.

SPILTE MOT STJERNER: Her er Tokmac Nguen i duell med Barcelona-stjernen Gerard Piqué i Champions League. Foto: LLUIS GENE / AFP

Ferencváros-stjernen er tilbake i Norge etter en høst han beskriver som «et lite eventyr».

Han har hjulpet klubben sin til Champions League, der han har spilt mot Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, scoret mot Dinamo Kiev og levert målgivende pasninger mot Barcelona og Juventus.

– Jeg har spilt mot to legender i sporten. Det er noe som personlig ligger veldig høyt for meg. Hvor mange kjenner du som har gjort det? Det er godt å kunne gå og snakke litt om det og reflektere, sier Nguen til VG fra karantenetilværelsen i en leilighet i Drammen.

Nordmannen, som fortsatt har til gode å debutere for A-landslaget, har et tydelig budskap på hjertet: Etter å ha vunnet to ligagull i Ungarn, spilt Europa League og Champions League, ønsker han å forlate Ferencváros i januar.

– Jeg trives veldig godt i klubben og skulle gjerne blitt i 10 år til, jeg elsker supporterne som har støttet meg hele veien, men jeg føler det er på tide med det neste steget. Tiden er inne for å prøve noe nytt, sier Nguen.

Det er bare ett problem: Ifølge spilleren har klubben satt en altfor høy prislapp på ham.

Nguen ønsker ikke røpe nøyaktig hvor mye Ferencváros krever, men det skal være et betydelig høyere beløp enn 25 millioner kroner, som han er verdsatt til på nettsiden Transfermarkt.

– Jeg ble sjokkert da klubben fortalte meg hvor mye de vil ha for meg. Hvordan er det mulig at jeg går fra å bli kjøpt for fire millioner kroner, til den prisen de nå vil ha? Jeg spurte klubben rett ut. De sier det er på grunn av prestasjonene mine, sier Nguen og fortsetter:

– Hva skal jeg gjøre? De kan ikke øke prisen min så mye basert på at jeg spiller fem gode kamper i Champions League. Hva hvis jeg spiller fem dårlige kamper nå? Går prisen min ned da? Det er altfor mye. Jeg er ikke fornøyd. Jeg føler jeg har gjort jobben mer enn godt nok for de fire millionene de hentet meg for. De investerte småpenger i meg, så jeg mener de bør respektere det jeg har lyst til.

Sportsdirektør Tamas Hajnal i Ferencváros nekter for at det er dårlig stemning mellom spilleren og klubben.

– Hva er en høy pris? Tokmac er en veldig god spiller. Han viste det i Champions League. Klubber er ute etter ham, de kjenner kvalitetene hans. Vi får se. Kanskje han fortsetter her, kanskje han drar til en annen klubb. Vi får se hva de neste ukene viser, sier Hajnal til VG om Nguens prislapp.

– Spilleren sier han er uenig i prissettingen. Hva sier dere til det?

– Vi har et veldig godt forhold til spilleren. Vi har veldig tett kommunikasjon. Det er ingen problemer mellom oss.

Hajnal sier han ikke kan kommentere opplysninger om bud eller konkret interesse fra andre klubber.

Selv opplyser Nguen at det foreligger konkret interesse fra klubber som spiller i de fem største ligaene i Europa, i tillegg til klubber fra pengesterke ligaer i Midtøsten og Asia.

– Hvor har du mest lyst til å dra?

– En klubb som spiller jevnlig i Champions League. Målet er å holde seg i Europa og fortsette å spille på det nivået jeg har prøvd meg på nå, sier Nguen.

– Hvordan vurderer du sportslige prioriteringer opp mot økonomiske?

– Jeg prøver å følge magefølelsen min. Hvis jeg skal dra til mer eksotiske destinasjoner, må det være et tilbud jeg ikke kan si nei til, sier han og utdyper:

– En fotballkarriere er kort. Hva hvis jeg kommer hjem igjen til Norge og ikke har sikret meg selv økonomisk? Hva har jeg spilt for hele livet da? Foreldrene mine har aldri hatt noe som helst. Jeg er den eneste som har hatt noe. Når jeg ser folk med foreldre og besteforeldre som de arver store summer av, som også føler de må ta steget til de eksotiske plassene, hvordan kan ikke jeg ha følelsen av at jeg burde ta den sjansen? Jeg tror alle har forståelse for om man tar det valget.

– Forandret du ambisjonene dine etter at du lyktes i Champions League?

– De ble høyere. Nå har jeg fått en bekreftelse for meg selv om at jeg kunne spille der. Det betyr mest. Men det er normalt at ambisjonene mine nå blir enda høyere.

– Og da er det vel naturlig at prisen også blir høyere?

– Ja, men for meg blir det veldig høyt. Det gjør ting vanskeligere. Det er ikke lett å gå fra den ungarske ligaen til de større ligaene. Det er mange som stiller spørsmål ved prisen min når de ser hvilke klubber jeg møter hver uke i den hjemlige ligaen. Det er ikke all verden, sier Nguen, som understreker at det ikke er dårlig stemning mellom ham og klubben:

– Hver gang vi snakker, snakker vi med respekt. Vi setter oss ned og prater. Alle har forståelse for situasjonen. Jeg skjønner at dette er business, så jeg kan ikke være helt gal, men jeg har sagt fra om mitt.