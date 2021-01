Molde-guttens klubb trosser forbundets råd: Reiser til Spania på treningsleir

Eirik Haugans Östersund blir den eneste svenske klubben som reiser på treningsleir i 2021.

Eirik Haugan og hans lagkamerater i Östersund skal tilbringe tre uker på solkysten i Spania. Foto: Eirik Heen

Nå nettopp

Tirsdag kveld bekreftet den svenske klubben at A-laget reiser til spanske Malaga på treningsleir i slutten av uka. Der skal laget oppholde seg i tre uker.

Dette til tross for at det svenske fotballforbundet i forrige uke oppfordret klubbene i Allsvenskan om å droppe treningsleirer i utlandet på grunn av smittesituasjonen. Forbundet ønsker heller at lagene forbereder seg til den kommende sesongen hjemme i Sverige.