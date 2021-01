Brann kan få kvinnelag til neste år: – Kunstgress på Stadion gjør det mulig for et annet lag å spille der

– Interessant å diskutere, sier de lokale toppserieklubbene om et mulig samarbeid.

Vibeke Johannesen skal i løpet av året ta stilling til om Brann skal få et kvinnelag. Foto: Bjørn Erik Larsen

Spørsmålet om kvinner skal spille fotball i Brann dukker opp fra tid til annen. Da Brann hadde et digitalt infomøte om kunstgressaken i forrige uke, dukket spørsmålet opp igjen.

– I dag er det ikke mulig at flere lag har hjemmebane på Stadion. Med kunstgress har man mulighet til at et kvinnelag kan spille på Stadion. Det er en realitet, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen til BT.