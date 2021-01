Demper målsettingen til eget lag: – Jeg tror det kommer til å bli tøffere

I fjor var det bare målforskjellen som sto i veien for at RBK ble seriemester. Steinar Lein er derimot ikke interessert å gå høyt ut foran årets sesong.

KLAR TIL DYST: En uke ferie unte Steinar Lein seg selv i jula. Så var tankene over på sesongen 2021. Foto: Even Berthelsen

«If you train badly, you play badly. If you work like a beast in trening, you play the same way».

Ved siden av et portrett av Pep Guardiola henger sitatet printet ut på et A4-ark på kontoret til Stein Lein.